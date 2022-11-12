竹東洗衫坑音樂會 周江杰偕楊長鎮出席

這場由行政院客委會指導舉辦的活動，客委會主委楊長鎮也來參加；他語出驚人的表示，他來好幾次，每次從橋上往下看，就想拿根大鐵鎚把水泥構造物敲掉，讓洗衫坑恢復過去那種古早自然親切，人跟環境融合的好所在樣貌。
包括竹東鎮長候選人郭遠彰、縣議員候選人楊昌德以及鎮民代表候選人葉日嘉，也都參與了音樂會的開幕式；葉日嘉表示，竹東鎮這個人口將近10萬人的小城鎮，有這麼一條乾淨的溪流，可以洗衣服，以前他爸爸還在這裡玩過水，他希望鄉親的目光都可以重新看到洗衫坑。
楊長鎮期許在場的候選人，當選後中央與地方共同努力推動親水環境，一個親水的環境對地方來說，是非常重要的大事情，藉由這個音樂會再次喚醒大家，要改善環境是不是有這個決心改造，讓古早很漂亮的生活環境樣貌可以重現，前瞻建設計畫有多出一筆錢，中央政府很希望來做到這件事，但地方上的溝通可能還需要時間，希望中央地方共同合作把洗衫坑恢復古早自然風貌，成為竹東的好所在。
周江杰表示，洗衫坑從過去以來，就是竹東當地居民的親水空間，它不僅有休憩的功能，還有實用性，傳統婦女會在這裡一邊洗衣服一邊閒話家常，洗衫坑近幾年面臨權責不明、定位不清的治理問題，也有土地權屬的問題，他很希望當地河岸能夠恢復往日美麗風貌，會在當選上任後整合各局處職能，並主動和竹東鎮公所及中央相關單位合作，來解決這個問題。
客家委會指導頭前溪城鄉好生活促進會所舉辦的洗衫坑音樂會，今年度迎來了第四屆，本次還製作了一段影片，細細道來洗衫坑的日常、歷史、和水源頭，這條孕育竹東人的河道上，可以是輕鬆的日常，也是有故事的地景空間，讓民眾重回洗衫坑，來一場親水新生活運動，今天參與洗衫坑音樂會演出的歌手和團體包括劉得相與劉羅照、王鳳珠、洗衫坑舞集、竹東農會歌謠班、劉慧卿、竹夢園、打幫你樂團，吸引不少民眾到場欣賞演出，場面氣氛熱鬧。
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