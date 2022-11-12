耘非凡年度大展「體感邊界」 9位藝術家引領身體共感

台南耘非凡美術館於 8 日起展出一場跨年度的當代藝術大展，邀請國立台灣師範大學美術系教授暨主任白適銘策展，匯聚了曾在國內外一級美術館展出及畫廊經紀代理的藝術家參展，包括盧明德、張國信、楊明迭、張新丕、林珮淳、賴新龍、洪明爵、黃敏俊及羅展鵬等人。策展人以「身體」為主題，藉由藝術家不論外在條件的異與同，經由單一或複合的不同體感作用，透過知識、經驗、情感、記憶及想像匯聚形塑而成的交感世界。

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▲張新丕的布上壓克力作品「重疊的港灣」（圖／記者林怡孜攝，2022,11,12）

複合媒材創作大師盧明德以高達 180 公分的作品「大遷徙的蛋」立於展場入口十分醒目，想傳達的是隨著外在世界的急遽變遷，人類的五感覺知可能在因應調適的過程中不斷擴充、修正，重新制定秩序規律，並在邊界持續交錯擴延的遷移中，造成跨接與共顯的現象。其他

藝術家的作品則分布一、二樓展場，欣賞者在觀看的同時也在和藝術家交流，強化了這次主題「體感」及「邊界」的意涵。在策展人巧思下，看似相同卻又相異的作品連接，形成一種邊界模糊又相互擴散的感覺，讓欣賞者也藉由作品形塑屬於個人的感受經驗，發展出藝術家脈絡下屬於自己的身體感知軌道。

▲「體感邊界」參展藝術家各自有著鮮明的創作特色，皆為國內重量級藝術家（圖／記者林怡孜攝，2022,11,12）

此次參展藝術家皆為國內重量級的藝術家，盧明德是台灣複合媒材創作的先鋒；張國信以獨到的色彩空間美學倍受各界藏家青睞；楊明迭首創藍光版畫及立體版畫，為國內版畫界的翹楚；張新丕畫作常以曖昧而模稜的造形反映時代脈動；林珮淳是台灣數位科技藝術教母，並榮獲得 2019 年第 12 屆義大利佛倫羅斯雙年「新媒體藝術類」首獎；賴新龍曾獲北美館現代雕塑大展的首獎；洪明爵 2021 年曾帶領高雄市現代畫學會榮獲高雄文藝獎，對於海洋與生態的議題著墨深刻；黃敏俊善用光的特性，讓作品展現生命力，藉由多年對光的觀察，提出光色合一的新光色論；羅展鵬是草莓世代的重要代表藝術家，其油畫精密的描寫能力受到國際關注。