邁說選錯賽馬場、選對晶圓廠　柯志恩：別再懷念韓國瑜

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陳其邁說，高雄從來就不是一個好命的城市，身為在地的市長，他最重要的工作就是拚盡全力，讓高雄更好；在決定高雄未來關鍵的時刻，絕對不能重蹈覆徹，選錯人賽馬場、選對人迎來台積電晶圓廠；選錯人爬樹防登革熱、選對人打疫苗還能聽歌仔戲；選錯人大港不能唱、選對人國際巨星都來唱。
柯志恩則笑說，陳市長叫她柯女士真的是太生疏了，兩人在立法院同事過，應該知道她是一個中道理性的人，她沒有忽略台積電背後還有很多科技大公司、大廠，重點是產業不能夠偏斜，不能只投注在高科技，產業要多元化。
柯志恩並提醒陳其邁，要面對的不是韓國瑜、而是柯志恩，不要再懷念韓國瑜，大港柯志恩當選繼續開唱，國際的歌星繼續來，不僅是唱、還可以去跳，或許高雄是一個「歹命的小孩」（台語），但是陳其邁是一個幸運的人，現在所有的熱錢回到台灣，高雄土地大，人力便宜，再加上中央關愛的眼神，或許過去是歹命，但是陳其邁絕對是幸福，而且是幸運，不在於陳其邁的能力特別好，陳其邁應該是要非常感恩的。
柯志恩直言，她是一個非常正直，而且沒有太多包袱，不會被左一個潮流，右一個所謂的什麼派系來做綁架，不是誰的爸爸，就是一個市民的媽媽，她是一個感恩的人，會承接過去歷屆市長所留下來的，繼續勇往前進，只能告訴大家，「高雄是我的最愛，我深情守候，而且我深愛不移。謝謝各位，我是柯志恩」。