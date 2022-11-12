挨罵慣老闆！網紅狂蒐12顆愛馬仕卻給薪33K 出面道歉了
網紅行業日漸蓬勃，許多YouTuber日進斗金，開心宣布買房、買車，網紅「陳妮絲」半年入手12顆愛馬仕包，豪奢行為非常驚人，不過，她近期公開徵求「幕後企劃導演」，開出10項條件，希望員工能身兼企劃、導演、剪輯職務，薪資待遇卻僅給33K，遭網友砲轟是「慣老闆」、「很摳」，對此，她在限時動態解釋，絕非苛刻員工，33K只是起薪，「能力強的話不用怕，妳會的多，我給的多」。
陳妮絲徵求條件嚴格，限制女生或是同志，方便一起出國拍影片住宿，且必須「要很了解我，對我的頻道有很多構想」、「對YouTube生態、節目內容規劃也很有想法」，要求員工具拍攝剪輯能力、熟悉網路社群平台等，幾乎十項全能的條件，卻只有33K薪水，讓網友質疑，工作內容與薪資不成正比，在Dcard被群起砲轟她太小氣。
有網友認為她是慣老闆，「5個月能買12個愛馬仕卻不給合理薪資」、「要會那麼多才開3.3W笑死人」、「要徵企劃就徵企劃，要徵剪輯就徵剪輯，兩個都要做，然後起薪才33K」，為她旗下的員工打抱不平，但也有網友主張，徵才條件很實際，「很中小企業要求比這更多更專業，也才一個月4萬」。
陳妮絲發現徵才文被放上Dcard圍剿後，在IG限時動態上回應「不好意思，原來是我打的不清楚」，強調起薪33K會依員工能力調整，「妳會的多，我給的多」，並說明公司還有其他剪片企劃人員，不會要求一個人完成所有工作，沒有拍片的時間，在公司調整影片的豐富度即可，一個禮拜只要上一支影片，絕非血汗工廠。
她露臉解釋此事並拍成影片，表示個性很隨興，沒有說清楚，「可能把事情想得太簡單了」，造成網友誤會，謝謝大家的指教及建議，此次事件讓她學到很多。有網友為她抱屈，認為此次事件很烏龍，陳妮絲樂觀表示，感謝網友幫忙曝光，「我馬上有新題材拍攝，感恩的心，感謝有他們」。