神隱？赴南投關心建設7次　蘇貞昌嘆見不到林明溱一面

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圊區內有95種林木，自來水公司花一個多月初步整理環境，蘇貞昌視察時徒步走了大半個園區，對於就地取竹材搭建遊憩椅、製成存錢筒相當滿意。他指示儘量保留原本景觀、減少水泥舖面等人工設施、廣植草皮讓孩子可以盡情奔跑，並要求自來水公司全面清查，國內是否還有類似據點可開放給民眾當公園。隨後轉往草屯敦和宮，為蔡培慧的「中央地方做伙拚 民主台灣大步行」造勢活動助講。
蘇貞昌津津樂道埔里水源地的改造成果，指出自來水園區荒廢4、50年，這麼好的地方不能再閒置下去，他說自己來自屏東窮困地區，了解沒錢難做事的痛苦，也知道南投財政困難，因此院長任內3年，行政院補助南投快400億，包括班班有冷氣9億多、茶葉博覽會2千萬等。
蘇貞昌說，所有需要中央補助的大型建設，他都儘量到現場視察、實際了解地方需求，光是南投就親自關心7次，但南投縣長林明溱一次都沒有到場。他舉同樣由國民黨執政的苗栗縣、新北市為例，「徐耀昌、侯友宜都會來，只有南投不曾來過，我不是要他排場面給我，但中央和地方至少要互相溝通吧！」
蘇貞昌說，蔡培慧在立委和中辦執行長任內，為南投爭取不少建設，但「只要蔡培慧到場，縣長就不出面」，他舉9月12日中興大學南投分校揭牌為例，「這是南投的重大發展，國家領導人總統來了、校長來了，他還是沒出面！」
蘇貞昌繼續批評，林明溱前任的縣長李朝卿，貪污救災工程款被判450年，之後想接棒的許淑華，在立法院丟水球、打人、擋地方建設前瞻預算，「南投繼續這樣下去好嗎？出來的消息都難聽、難看」，他呼籲縣民用選票改變南投、換會做事的人上場，「再不翻面就要燒焦了」。