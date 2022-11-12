神隱？赴南投關心建設7次　蘇貞昌嘆見不到林明溱一面

▲蘇貞昌指中央投入南投的前瞻建設經費近400億元。（圖／蔡培慧競辦提供，2022.11.12）
▲蘇貞昌指中央投入南投的前瞻建設經費近400億元。（圖／蔡培慧競辦提供，2022.11.12）

記者顏幸如／南投報導

2022-11-12 18:40:46

行政院長蘇貞昌下午到南投為民進黨縣長候選人蔡培慧助講，指自己到南投關心地方建設7次，縣長林明溱從未出席說明，且「只要有蔡培慧在場，就算總統來他也不出現」。他指苗栗縣長徐耀昌、新北市長侯友宜都不會如此，呼籲鄉親換上會做事、無私的人，否則南投「再不翻面就要燒焦了」！

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蘇貞昌今（12）日下午先到埔里出席「百年埔里風華再現 水源地重拾樂」活動，他於8月13日首次視察，指示自來水公司將3.2公頃的水源地，比照臺南水道博物館模式進行開發，未來由文化部補助經費，打造新的觀光遊憩區。

▲園區將砍下來的竹材搭成遊憩椅，蘇貞昌滿意的說：「天然的就是要這樣坐才舒服」。（圖／行政院中辦提供，2022.11.12）
▲園區將砍下來的竹材搭成遊憩椅，蘇貞昌滿意的說：「天然的就是要這樣坐才舒服」。（圖／行政院中辦提供，2022.11.12）
圊區內有95種林木，自來水公司花一個多月初步整理環境，蘇貞昌視察時徒步走了大半個園區，對於就地取竹材搭建遊憩椅、製成存錢筒相當滿意。他指示儘量保留原本景觀、減少水泥舖面等人工設施、廣植草皮讓孩子可以盡情奔跑，並要求自來水公司全面清查，國內是否還有類似據點可開放給民眾當公園。隨後轉往草屯敦和宮，為蔡培慧的「中央地方做伙拚 民主台灣大步行」造勢活動助講。

蘇貞昌津津樂道埔里水源地的改造成果，指出自來水園區荒廢4、50年，這麼好的地方不能再閒置下去，他說自己來自屏東窮困地區，了解沒錢難做事的痛苦，也知道南投財政困難，因此院長任內3年，行政院補助南投快400億，包括班班有冷氣9億多、茶葉博覽會2千萬等。

▲埔里水源地經初步整理，已有簡易沙坑可以讓孩子玩沙。（圖／蔡培慧競辦提供，2022.11.12）
▲埔里水源地經初步整理，已有簡易沙坑可以讓孩子玩沙。（圖／蔡培慧競辦提供，2022.11.12）
蘇貞昌說，所有需要中央補助的大型建設，他都儘量到現場視察、實際了解地方需求，光是南投就親自關心7次，但南投縣長林明溱一次都沒有到場。他舉同樣由國民黨執政的苗栗縣、新北市為例，「徐耀昌、侯友宜都會來，只有南投不曾來過，我不是要他排場面給我，但中央和地方至少要互相溝通吧！」

蘇貞昌說，蔡培慧在立委和中辦執行長任內，為南投爭取不少建設，但「只要蔡培慧到場，縣長就不出面」，他舉9月12日中興大學南投分校揭牌為例，「這是南投的重大發展，國家領導人總統來了、校長來了，他還是沒出面！」

▲蘇貞昌今到草屯，為民進黨縣長候選人蔡培慧助講。（圖／蔡培慧競辦提供，2022.11.12）
▲蘇貞昌今到草屯，為民進黨縣長候選人蔡培慧助講。（圖／蔡培慧競辦提供，2022.11.12）
蘇貞昌繼續批評，林明溱前任的縣長李朝卿，貪污救災工程款被判450年，之後想接棒的許淑華，在立法院丟水球、打人、擋地方建設前瞻預算，「南投繼續這樣下去好嗎？出來的消息都難聽、難看」，他呼籲縣民用選票改變南投、換會做事的人上場，「再不翻面就要燒焦了」。

▲蘇貞昌批評許淑華是擋家鄉前瞻預算、打人巴掌的立委。（圖／蔡培慧競辦提供，2022.11.12）
▲蘇貞昌批評許淑華是擋家鄉前瞻預算、打人巴掌的立委。（圖／蔡培慧競辦提供，2022.11.12）

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