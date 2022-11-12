T1／新洋將阿修羅初登板　獵鷹3分惜敗

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此役第二節獵鷹原握有雙位數領先，可惜無法守成。教練劉孟竹指出，「第二節犯了不該犯的錯誤，我們在防守端弱側邊不夠專注於防守卡位，讓中信有很多從若側邊鋒線或是控球進來的機會。三、四兩節單節得分比對方好，但從比賽內容來看，在防守端中信給我們後衛比較大的壓力，組織和串連都會產生較大的困難點。」
德古拉此役拿下全場最高27分、7籃板，但劉孟竹教練表示，「中信對德古拉的包夾做得很成功，使得德古拉在進攻端當機，今天這場比賽全隊太仰賴德古拉，而不是我們在之前訓練及熱身賽做到的轉換，快速攻擊這種打法方式，有點太過依賴德古拉。」
才剛與團隊訓練3天的阿修羅，今天替補上場，在尚未熟悉團隊球風下，此役劉孟竹教練給他50分的成績，「他來的第一天跟健行打練習賽，原本考慮到他體力不敢讓他上場，但他表示願意上場，這場還在了解球隊的慣性，希望他能在最短的時間適應，還有調整時差及體能。」
新人谷毛唯嘉在球隊落後時不怯場的跳出來出手，「今天上半場攻防兩端做得不錯，但下半場退防、卡位籃板做得不好，找不到三分球空檔機會，平時學長們都很照顧我，中場休息室他們也給我很多想法，希望我能勇於出手，可惜最後沒辦法逆轉，回去修正缺失後相信明天有機會在主場拿下勝利。」