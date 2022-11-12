Joeman拍片頻穿維尼T恤？網讚「別有用意」 本尊回應了
知名百萬YouTuber「Joeman」，以開箱、實測等系列走紅，獲得許多粉絲喜愛。而就有網友發現，Joeman最近經常穿印有維尼圖案的衣服，不禁好奇Joeman是否「別有用意」？更大讚Joeman「真的是蠻有料的」。文章還釣出Joeman本尊親自在底下留言解釋，掀起熱議。
有網友在Dcard發文表示，「Joeman新影片穿維尼，是怕搬運工嗎？」透露自己剛看了Joeman介紹日本豪宅的影片，發現Joeman穿了件維尼的衣服，好奇詢問「是在防止大陸搬運工把影片搬到B站嗎？」網友更大讚「如果是，真的是蠻有料的」。事實上這不是Joeman第一次穿這件維尼T拍片，近期不少支影片都可以看見這件維尼T的身影，引發網友好奇。
而穿維尼圖案的衣服入鏡，究竟是否如網友所說，是為了防止影片被搬運到中國大陸的影音平台呢？Joeman本尊也在底下親自留言解釋，「其實我只是覺得這衣服很可愛，是在新宿的迪士尼旗艦店買的，都後來發現穿這件拍的衣服觸及率不錯，決定多穿...」
Joeman的留言迅速獲得5000多位網友按讚，大家紛紛回應說「我昨天看新片也覺得這衣服好吸睛，多穿點哈哈」、「我覺得很可以」、「本人欸」、「真的好可愛，那以後常常穿」、「流量密碼，哈哈哈」、「他成功了，這件真的超可愛」。（編輯：倪浩軒）