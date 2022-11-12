平安鹽祭「護鹽」儀式由陳煜川帶領單車騎士護送至南鯤鯓

▲雲管處長陳煜川(中)帶領台灣各地共360名單車騎士一路護鹽至南鯤鯓，一同體驗這場結合觀光與宗教的活動盛事（圖／記者張振興攝，2022,11,12）
▲雲管處長陳煜川(中)帶領台灣各地共360名單車騎士一路護鹽至南鯤鯓，一同體驗這場結合觀光與宗教的活動盛事（圖／記者張振興攝，2022,11,12）

記者張振興/台南報導

2022-11-12 22:55:22

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處與南鯤鯓代天府攜手舉辦的2022鯤鯓王平安鹽祭，於今(12)日早730分在井仔腳瓦盤鹽田舉行「請鹽」儀式，再由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處長陳煜川帶領360名單車騎士一路護鹽至南鯤鯓，一同體驗觀光融合宗教之旅。

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交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處自19年前便與南鯤鯓代天府攜手，以鹽產業結合王爺信仰文化，召集各方力量舉辦鹽祭科儀，讓平安鹽祭成為世界具有規模的鹽祭典，科儀三部曲有「請鹽」、「祭鹽」、「謝鹽」，藉此感謝上天賜予鹽田豐收、祈求來年平安圓滿。今年適逢南鯤鯓代天府建廟360週年，雲嘉南風景管理處及文化部文資局協助南鯤鯓代天府，擴大舉辦此次鯤鯓王平安鹽祭，特召集來自台灣各地共360名單車騎士，由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處長陳煜川引領一路護鹽至南鯤鯓，一同體驗這場結合觀光與宗教的活動盛事。


每年皆吸引全各地民眾前來索取的人氣祈福小物-平安鹽袋，今年雲管處推出了5款廟宇特色鹽袋，將請鹽所行經的廟宇與北門在地景點融入鹽袋設計，民眾可按圖索驥到北門文化小旅行。另外還有南鯤鯓代天府設計的圓形造型款鹽袋，凡參加跋桮比賽民眾即可獲得。

▲人氣祈福小物平安鹽袋一早吸引大批民眾排隊領取（圖／記者張振興攝，2022,11,12）
▲人氣祈福小物平安鹽袋一早吸引大批民眾排隊領取（圖／記者張振興攝，2022,11,12）
此外，平安鹽祭活動還規劃「觀光圈市集」整合雲嘉南鹹味浪潮品牌好物與精緻小旅行，同時規劃「藝陣演義」、「白金之舞」、「廖瓊枝薪傳歌仔戲」等精采演出讓大眾感受傳統技藝精隨，「跋桮比賽」創歷年新高祭出總獎金逾51萬元。另針對親子族群也推出了「小鹽工探索營」、「敲敲彩鹽球」、「鹽雕千歲DIY體驗」以及萬善堂「童玩節」等趣味活動體驗。

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