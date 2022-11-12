歐金獅辦草地星空影院 犧牲家人相聚喊在地聲音要被聽見
年底九合一選舉最後進入倒數階段，由新北市第8選區議員（土城、樹林、三峽、鶯歌）候選人歐金獅競選總部舉辦的草地星空影院活動，今日（12）日在三峽龍學公園熱鬧、溫馨的展開，競辦成員透露這場活動是因為歐金獅的孫子渴望見到好久不見的阿公，透過活動除了讓現場小朋友及歐金獅與他11個孫子們一同度過愉快的假期外，也藉由活動捐贈的發票，達到社會公益目的。
歐金獅競選團隊指出，「9愛看電影，草地星空影院」的活動，現場除播放「小小兵2」的電影外，小朋友還可以玩泡泡機、吃爆米花及欣賞林騰雲老師的薩克斯風公益演出，想參加的朋友只要現場捐出2張當期的發票就送馬克杯乙個，而發票全數也將捐給宣導領養不棄養的「社團法人台灣照顧生命協會」。
歐金獅表示，看到民眾每天搭公車到台北上班，總要提早30分鐘出門，晚上加班後想趕快回家，APP顯示30分鐘後才有車，浮現的只有他們的睡顏，能否少點等車跟塞車的時間，可多陪陪心愛的孩子？因此提出「重劃樹林交流道」、「增加鶯歌快速公車路線與班次」的政見，盼能每天縮短30分鐘通勤時間，每年增加7800分鐘陪伴家人，懇請選民支持，讓三峽在地的聲音被聽見。