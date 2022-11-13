足球／下半場狂進6球　台北展逸天行者下季升上甲組

2022年台灣乙級足球聯賽進入尾聲，本週在迎風河濱足球場進行三場對戰，目前具冠軍相的台北展逸天行者，交手排名第六的高雄足球俱樂部，上半場雙方打得膠著皆無進球，直到下半場台北展逸攻勢才得以展開，在劉建緯梅開二度領軍下，終場6：0擊敗高雄足球俱樂部，續保不敗之身。
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甫從甲組路竹高中畢業的陳國棟，以體保生資格進入義守大學國商系，就此加入以其校為本體的高雄足球俱樂部，今天面對強勁的對手他也不顯菜鳥緊張，他說：「知道台北展逸的實力，所以我們是比較沒有壓力地踢，守住那麼多球我也滿意外的，會讓我信心比較好。」
易邊後的台北展逸隨即展開攻勢，開踢兩分鐘秦文彥在多人包夾中找到縫隙起腳，直搗球門，三分鐘後蔡政儒靠著禁區邊線自由球再下一城。高雄足球俱樂部仍試圖尋找反攻機會，但在體力逐漸下滑、台北展逸又找回攻勢的情況下，接連被林駿凱、魏志荃及劉建緯破門，目前射手榜第一的劉建緯更是梅開二度，台北展逸最終以6：0收下勝利，距離重回企甲目標更近一步。
本季已射進13球的劉建緯在第78分鐘才進場，就高效率替球隊灌進2球，個人紀錄也來到15球，有望在季末獲得金靴獎，對此他笑說：「原本真的沒想過個人獎項，一直到後來隊友跟我說有機會，我才注意到。」他表示，一直以來的目標都是幫助球隊重返企甲戰場，個人部分以平常心看待。
對於上半場完全沒有進球表現，劉建緯表示，球隊上半場不在狀態內，儘管下半場有調整過來，整體仍不到預期。不過他也透露，今天的表現反而會提升大家的警覺心，由於下週台北展逸將進行與璉紅臺體的補賽，在此役開踢前，台北展逸積分只勝璉紅臺體3分，兩隊戰績相近，最終冠軍仍是未知數。
台乙正式賽程結束尚餘三場補賽，中華足協也在日前公告通過2023年甲級認證的隊伍，其中乙級聯賽隊伍僅有龍頭台北展逸天行者與SFI通過，這也代表今年度乙級聯賽的展逸可直接升上台甲，目前墊底的SFI若要爭取升降賽資格，必須要拿下下一場對戰高雄FC的勝利外，還要看高雄FC與桃園國際之戰結果，尚有一線機會通過升降賽與台甲第七名的銘傳大學進行一場定勝負的升降賽，反之，則今年度很可能沒有升降賽。