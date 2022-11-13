足球／下半場狂進6球　台北展逸天行者下季升上甲組

2022年台灣乙級足球聯賽進入尾聲，本週在迎風河濱足球場進行三場對戰，目前具冠軍相的台北展逸天行者，交手排名第六的高雄足球俱樂部，上半場雙方打得膠著皆無進球，直到下半場台北展逸攻勢才得以展開，在劉建緯梅開二度領軍下，終場6：0擊敗高雄足球俱樂部，續保不敗之身。





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