徐巧芯臉書遭禁言6天！備用帳號現身：還有千千萬萬個我
台北市議員徐巧芯日前遭爆計畫找狗仔偷拍民進黨台北市長候選人陳時中，徐巧芯立刻出面澄清，並且蒐證報警提告，隨後她又發現爆料者「無良公關」在LINE社群與陳時中競辦有互動，11日她再補告陳時中競選辦公室和團隊中與無良公關討論的「不知姓名之人」，事件引起關注。不過，12日晚間，徐巧芯卻發聲表示「自己臉書被禁言6天」，但她也表示自己會先用備援帳號發文，呼籲大家給她力量。
徐巧芯在臉書上貼文指出「因為發文講綠營側翼遭檢舉，被臉書禁言6天，目前正在申訴中！先用備援帳號發文，我早就準備好了，請大家給我力量，我繼續為你衝鋒」接著已備用帳號「巧芯徐」再發文「早在半年前第一次被檢舉到禁言之後，我就有想過會有今天這種情況，所以當時就馬上決定辦了備用帳號」強調該帳號是她本人持有。
「平常沒有使用，就是等待有一天因為發言被檢舉到停權的時候仍然有發聲的管道」徐巧芯說，「打仗就是這樣，要先想好對方的步數，在他們的思考之前部署，我沒有發表違反社群法則的內容，不過是側翼想讓我噤聲，所以透過檢舉要讓我停止發言，但沒想到，檢舉了一個我還有千千萬萬個我。」
而對於該起事件，徐巧芯日前上《新聞大白話》時也透露，自己長久以來就想把側翼抓出來，這次看到機會立刻衝去警察局，不惜花律師費，透露目前已經提告4人，還有30人正在整理資料，「每一個都告，每一個都出來大家聊一聊」，放話除了刑事責任外也會求償民事責任，現在就是50萬、100萬起跳，沒有在求償1元的，「有留言的一個都別想跑」。（編輯：張嘉哲）