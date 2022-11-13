北部最大！黑幫設「中央製毒工廠」年賺3000萬 19嫌落網
刑事局偵三大隊第一隊宣布破獲以竹聯幫明仁會大哥方柏竣為首的販毒集團，將其與旗下幹部、成員共19人依組織犯罪、毒品等罪嫌移送檢方偵辦。據警方調查，方柏竣涉嫌在宜蘭、大台北地區與桃園民宅中設置中央製毒工廠，還購置醫藥使用的混凝滾筒來混凝毒咖啡，並建立產、銷一體化作業販毒，初估一年至少賺進2000萬元至3000萬元的利潤。
歷經9個月的情資搜集與調查，檢警在本（11）月2日兵分多路，同步執行強力攻堅及拘提搜索，在桃園龍潭地區搗破中央製毒工廠，並查獲6個毒品分裝場，共逮捕該集團方嫌與旗下幹部及成員共計19名犯嫌到案，並查獲K他命、卡西酮（喵喵）及硝甲西泮（一粒眠）共高達12公斤與毒咖啡包原料、攪拌、混和、分裝工具及72萬餘元等贓證物。
據了解，該中央製毒工廠講K他命等各種原料，混凝成毒咖啡粉裝入混凝滾筒中，再交付給下游的各分區區長，區長稀釋毒咖啡粉分裝成一包包毒咖啡包，每包再以300元至400元價格出售，一包利潤200多元，每年產能至少10萬包，初估一年可賺2000萬元至3000萬元。
19名涉案人士，經警方訊後移送檢方偵辦，檢方複訊後將方嫌等8人聲押獲准，後續警方將持續擴大追查毒品流向與原料來源。（編輯：林莞茜）
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