台東近海規模5.3地震與918無關！氣象局：短期仍有餘震
今（13）日上午9:47在台東縣政府南南西方 38.7 公里處、約在台東縣近海發生芮氏規模5.3地震，地震深度僅10公里，最大震度台東大武、達仁來到4級；屏東、高雄、嘉義、南投則有2級，包括台東、屏東都收到國家級警報，整體而言中南部地區及台東都能感受到搖晃。氣象局地震測報中心副主任蕭乃祺表示，今早發生的地震屬於中型地震，主因是歐亞板塊與菲律賓海板塊擠壓碰撞釋放能量所致。至於這起地震是否與917關山、918池上大地震有關？蕭乃祺強調，今早地震震央位置偏南，「已經到大武那邊去了，所以跟前2次大地震關係不大。」
蕭乃祺表示，今早發生的地震震央位於台東近海，規模5.3算是中型地震。形成的主要原因，蕭乃祺指出「還是因為板塊擠壓導致」，因花東地區本就處於兩大板塊構造帶上，加上歐亞板塊以及菲律賓海板塊活躍擠動，本就難免有大小地震發生。
至於此次地震是否還會有餘震，蕭乃祺說，因為本次地震深度還算淺（據測報資料顯示10公里），所以難免會有一些小的餘震發生在附近區域，請當地民眾仍要小心嚴防。
針對本次地震以及917、918兩大地震的關係，蕭乃祺說，這次地震的震央偏南，已經到台東大武鄉的位置了，「它其實已經離917的關山、918的池上已經滿遠的了，所以基本上不屬於那2次地震的餘震。」