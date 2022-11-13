北台灣陽光掰午後變天！雨區預報曝光 2大降雨熱區小心
北台灣把握最後的陽光！中央氣象局指出，從今（13）日下半天開始東北季風增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區影響不大。根據氣象局最新雨區預報顯示，今天下半天到週二有兩大主要降雨熱區，包括宜蘭與南花蓮與台東交界處，請民眾留意。週一、週二（11/14~11/15）受到東北季風影響，北部、東北部地區天氣轉涼，高溫降至攝氏23度左右，與這幾天動輒攝氏30度以上相差7到8度，感受會相當明顯，至於中南部地區高溫約攝氏30度左右，日夜溫差較大，提醒早出晚歸要注意保暖。這波東北季風預計將持續影響到週三，下半週各地天氣回穩放晴。
氣象局指出，週一、週二是這波東北季風影響最明顯的時候，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其中東北部地區、宜蘭有局部大雨，花東及恆春半島可能有局部較大雨勢，特別提醒民眾外出要記得攜帶雨具，其他地區大致維持多雲到晴。週三（11/16）東北季風減弱，雖然北台灣氣溫稍有回升，不過大台北、東半部地區及恆春半島一就有局部短暫雨，尤其基隆北海岸及東北部地區可能有局部較大雨勢發生機率，中南部山區也有零星短暫雨。預計週四（11/17）起到下個週末各地大多恢復多雲到晴，僅大台北山區及東半部地區有零星短暫雨。
氣象局預估，明後兩天受到東北季風影響，各地低溫約攝氏20度左右，不過北台灣高溫明顯下滑至攝氏23度左右，與這幾天攝氏30度以上驟降7到8度，至於其他地區高溫仍有攝氏 30度以上，日夜溫差較大。