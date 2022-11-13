曹興誠控矽谷經驗「只是打雜」 蔣萬安反批民進黨不了解
聯電創辦人操曹興誠昨在臉書發文指出，國民黨台北市長候選人蔣萬安自稱有「矽谷律師」經驗，但實質上只是打雜，沒有接觸案件資格，甚至是替中資公司在美國買辦。對此，蔣萬安今（13）日受訪反駁，民進黨一直批評矽谷經驗與台北連結度低，不了解矽谷多元創新精神與勇於突破風氣。
蔣萬安昨在政見發表會上主打「矽谷律師」經驗，卻引來曹興誠發文指控，蔣萬安是在律師事務所打雜菜鳥，並沒有接觸到案件的資格，並為中資公司在美國籌資或上市，與美國矽谷的關連不大，應公布做了何事，才能化危機為轉機。
蔣萬安今受訪回應，民進黨一直批評矽谷經驗與台北連結度低，不了解矽谷多元創新精神與勇於突破風氣，這些都是北市急需改變的，也是他擅長的工作。
媒體追問，兼任民眾黨主席的總統蔡英文造勢主打抗中保台牌，但民調陳時中年輕族群好感度卻最低。蔣萬安直言，蔡總統只剩嘴巴上抗中保台，卻忘了國慶晚會在頭上飛的無人機都是中國公司製造，難道元首安全不用抗中保台？蔡總統難道忘了打的高端疫苗是跟中資公司合作，難道戰略物資不需要抗中保台？
至於行政院長蘇貞昌則嗆蔣萬安父親蔣孝嚴收錢當中國買辦，蔣萬安若當選恐怕喬更大。蔣則呼籲蘇貞昌好好回想，國內哪一位行政院長官當越大，女兒標案接越廣，不用回答但國人心裡都有數。