再酸蔣萬安矽谷經驗膨風！曹興誠：併購案完成前早被資遣
聯電前董座曹興誠日前指控台北市長候選人蔣萬安口中所謂「矽谷律師」經驗，實際上只是打雜，還替中資公司在美國買辦，蔣萬安今（13）日受訪回嗆，民進黨一直批評矽谷經驗與台北連結度低，「不了解矽谷多元創新精神」，對此，曹興誠稍早再度回應指出，蔣吹牛說他辦了「很多很多」案子，卻只敢提一個他在其中打雜的併購案，且蔣在此併購案完成前早被資遣，「背後隱情一定要交代。」
曹興誠12日發表千字諷刺文，劍指蔣萬安在政見發表會上六度提及「矽谷經驗」，事實上都是為中資企業服務的律師事務所「打雜跑腿」，「與美國矽谷的關連不大」，直指其誇大在美國的律師資歷，應公布做了何事，才能化危機為轉機。
蔣萬安今日受訪回應，民進黨一直批評矽谷經驗與台北連結度低，不了解矽谷多元創新精神與勇於突破的風氣，「這些都是北市急需改變的，也是我擅長的工作。」
對此，曹興誠稍早再度回應，蔣萬安前前後後提到所辦案子只有一個案例，即韓國Gmarket併給美國eBay的併購案，「他說他『代表』或『直接參與』這個案子，語焉不詳，其實只是在外圍跑腿而已！」
曹興誠進一步提到，蔣萬安在2009年2月遭到WSGR事務所資遣，Gmarket和eBay的併購案4月才完成，質疑若其為該併購案的要角，不會被提前資遣，因此拿此案來吹牛，基本上是膨風。
他強調，蔣一直吹牛稱自己辦了「很多很多」案子，卻只敢提一個他在其中打雜的案子，「其中隱情一定要讓他交代。」