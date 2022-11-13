神力女超人大贏15%！許淑華公佈民調　蔡培慧諷吹哨壯膽

▲許淑華認為民調數字展現在地服務的重要性、選民對優劣者的判斷智慧。（圖／許淑華競總提供，2022.11.13）
▲許淑華認為民調數字展現在地服務的重要性、選民對優劣者的判斷智慧。（圖／許淑華競總提供，2022.11.13）

記者顏幸如／南投報導

2022-11-13 13:15:53

國民黨南投縣長候選人許淑華，今一口氣公佈2份民調結果，指有39.5%支持許淑華、24.8%支持蔡培慧，支持度差距14.7％，有47.35％相信縣長林明溱清廉。許淑華認為這數據展現在地服務的重要性，以及選民的智慧；蔡培慧則諷刺對手吹哨壯膽，「看起來許淑華陣營是緊張囉」！

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距9合1大選僅剩13天，依《選罷法》規定，選前10天不得公布民調，許淑華陣營今（13日）由競選團隊總幹事曾明瑞、中興大學商情暨民意調查研究中心主任袁鶴齡、國立中山大學社會科學博士黃志呈，共同公布委託年代民調中心、艾普羅行銷市場研究公司執行的民調結果。分別預測南投縣長投票率、支持度、看好度，以及縣長林明溱8年的清廉度。

許陣營表示，結果顯示均是許淑華穩定領先，且縣長林明溱執政8年來，獲得多數南投縣民的肯定。

▲許淑華陣營趕在封關前公佈2份民調結果，數字顯示大贏對手蔡培慧。（圖／許淑華競總提供，2022.11.13）
▲許淑華陣營趕在封關前公佈2份民調結果，數字顯示大贏對手蔡培慧。（圖／許淑華競總提供，2022.11.13）
第一份民調，艾普羅於11月6～8日電話訪問1,352份有效樣本。支持度部份，國民黨許淑華39.5%、民進黨蔡培慧24.8%，兩人差距14.7%，無黨籍王永慶2.3%支持、都不支持1.8%、未表態31.7%。推估表態者五成八支持許淑華。

若只看77.6%「一定會投票者」的支持度，許淑華41.2%、蔡培慧25.9%、王永慶2.1%、都不支持1.2%、未表態29.7%。推估表態者五成九支持許淑華。

▲許淑華陣營今公佈的2份民調皆是穩定領先。（圖／許淑華競總提供，2022.11.13）
▲許淑華陣營今公佈的2份民調皆是穩定領先。（圖／許淑華競總提供，2022.11.13）
第二份民調，年代於11月3日到5日電話訪問1,075位樣本。一定會投票61.9％，全部受訪者38.2％支持許淑華（含82.2％泛藍、10.2％泛綠、31.8％中立選民）。推估表態者約五成七支持許淑華。

看好度部分只62％受訪者回答，有47.39％認為許淑華會當選。推估表態者約七成六看好許淑華。在清廉度部分，認為南投縣政府非常清廉與還算清廉約有47.35％，不太清廉及非常不清廉約12.8％，39.7％不知道或未明確表示。

許淑華認為，從這份民調數字看得出在地服務的重要性，以及民眾相當厭惡負面選舉、選民對優劣者的判斷智慧。自己雖然一路穩定領先，但要預防對手出奧步，會戰戰兢兢努力到最後一刻。

▲蔡培慧認為公佈民調是吹哨壯膽，透露對手陣營內在的緊張程度。（圖／蔡培慧競總提供，2022.11.13）
▲蔡培慧認為公佈民調是吹哨壯膽，透露對手陣營內在的緊張程度。（圖／蔡培慧競總提供，2022.11.13）
蔡培慧則嗤之以鼻，指對手在吹哨壯膽，「看起來許淑華陣營是緊張囉！還特別開記者會」。她表示自己每個月都會做民調進行內部參考，但不對外公開，並強調提出具體政策，一步一腳印不分藍綠、不分黨籍為南投服務，才是最重要的。

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