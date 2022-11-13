同志男星因性向遭換角　慘淪趴地《海鷗》任人宰割

導演孔慶輝所拍攝的同志風情電影《海鷗來過的房間》，入圍本屆金馬獎最佳新導演、攝影及音效等3項大獎，澳門男星林上在片中以4場男女通殺的吻戲廣獲矚目，片尾一襲海鷗裝扮更讓人拍案叫絕，留下深刻的印象。林上飾演一名不懂演戲的演員何一唱，卻因租屋意外成為房東作家偷窺、獲取寫作靈感的對象，卻使他的性向疑雲與劇場導演（陳斐力飾演）的男男戀全數曝光，林上原本要在契訶夫經典名劇《海鷗》飾演「女主角」，也因為同志性向慘遭換角，最終落得只能飾演一隻海鷗。
化妝成「海鷗」的林上，俊俏面孔像戴上面具，落寞神情卻依然閃閃動人，片中他躺在劇場地上扮演海鷗的戲，那種被當成道具、五味雜陳的感受，道盡了所有人渴望成名的心情；林上戲裡一襲海鷗裝扮令人留下深刻的印象，觀眾看完卻很難忘情於片中飾演「海鷗」的林上，甚至以此來直呼他。林上在片中有許多情感豐沛的劇情，光是吻戲就囊括男女、男男高達4場激吻，一雙嫩唇更獲得觀眾讚賞「感覺好好親」，片尾還有一場與房東作家周迅生（黃栢豪飾演）的男男床戲，林上演起來毫不扭捏，好感度直逼片中另一男主角黃栢豪。
男星林上畢業於澳門大學，曾以短片《呼吸隨行》跨海提名台灣「金甘蔗影展」影帝。林上曾在香港電影《人妖阿發》飾演變性人男主角，除實力、膽識讓人驚艷，他接受港媒訪問時率真表示有戲就想演：「就算三級片、全裸也無所謂！」一句話轟動港澳影壇。11月19日即將登場的金馬獎典禮，林上與導演孔慶輝也將一同出席盛會。