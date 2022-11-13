周江杰母雞帶小雞連趕多場 參與多個候選人造勢活動

周江杰今天陸續參加了縣議員候選人吳發勝、縣議員候選人法隆伊佑、縣議員候選人張珈源、芎林鄉民代表候選人彭信康、關西鎮民代表候選人葉來富、縣議員候選人吳傳地等人的競選總部成立大會。
周江杰在關西鎮的場合表示，關西鎮有非常好的機會，台積電最好的廠房要在隔壁的龍潭發展，關西要把教育、交通、球場做好，要把台積電工作的人吸引來關西住，現在年底選戰就是關鍵，選對人，地方才會真正有發展。
周江杰在平地原住民議員候選人法隆伊佑的競選總部成立大會上表示，原住民文化傳承、居住正義，族語教育都很重要，法隆伊佑擔任過山崎國小家長會會長，知道教育現場缺乏什麼事情，他要讓族語進入學校，成為真正被重視的事情。
周江杰在縣議員張珈源的競總成立大會上表示，張珈源議員連任需要大家幫忙，他現在是議會民進黨黨團總召，他和在地的里長、對於地方建設都非常到位，打一通電話找得到人，這個是張珈源議員服務鄉親最基本有力的表現，請讓他繼續為人民服務。
周江杰表示，張珈源是西區在地子弟，在他選立委的時候在竹北西區所有重要的宮廟，看看竹北市的發展，他現在在選13個鄉鎮市，竹北市就是新竹縣的縮影，在東區發展很好，他看到竹北西區其實也有很好發展的機會，讓西區子弟把在地的聲音發出來。
周江杰也表示，竹北市西區的水月休閒農業區，其他休閒農業區已經吸引年輕人回來，我們西區的烏魚子是全台灣第一名，新竹縣在地鄉親要更多人知道。新月沙灘、綠色隧道、17公里海岸線都應該連結起來，對於西區發展非常重要。
周江杰強調，竹北市是新竹縣關鍵的角色，以竹北市在新竹縣產業、園區、大眾交通工具都要作為發展核心，支持有理想、有規劃能夠爭取資源的張珈源，讓新竹縣城鄉共好，讓竹北市東區好、西區也要更好，
周江杰也表示，這次新竹縣五合一選舉，民進黨在縣內總共提名了18位候選人，是有史以來最多的一次，也有很多其他黨派或無黨籍的年輕人認同民主價值出來參選，這些都是值得培養的民主政治人才，很感謝有這麼多志同道合的勇敢伙伴願意跟他一起奮鬥打拚，他們是一股要讓新竹縣更好的進步力量，希望從基層開始扎根，讓代表，議員能夠真正進到代表會、縣議會，監督公所及縣府，讓新竹縣的未來能夠更好。
周江杰指出，他這次參選縣長跑遍新竹縣13鄉鎮市，深深感受到城鄉發展的落差，以及公部門對弱勢族群照顧的不足，相信這些在基層打拚的候選人也有同樣感受，所以他這次參選提出「城鄉共好新新竹」的願景，希望不只竹北市發展好，而是全縣的所有鄉鎮市都能有好的發展，希望市區不塞車、偏鄉有公車，鄉親出行都能順暢無礙。
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