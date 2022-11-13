九把刀2歲愛女感染「無藥醫病毒」　半夜發燒咳到吐

作家柯景騰筆名為九把刀，2010年因為原著小說改編為電影《那些年，我們一起追的女孩》，親自執筆劇本、執導而聲名大噪，這部電影是九把刀寫給自己的17歲的情書。近日，九把刀的2歲女兒，因為感染兒童最常見的病毒「呼吸道融合病毒」（RSV)，目前無藥物可以治療，僅能依靠自身免疫力抵抗，為人父的九把刀不捨女兒受苦上網求助網友。
作家九把刀在臉書上發文表示：「魯拉拉得到了呼吸道融合病毒，很可憐！流鼻水、發燒，一直咳嗽，半夜還有一次咳嗽到吐，今天耳朵還痛到哭，希望不要真的嚴重到中耳炎。」九把刀特別買了洗鼻器讓女兒使用，可惜小孩子依舊很抗拒，現在只能用蒸臉機蒸鼻子紓緩症狀，九把刀緊急上網求助：「有父母可以分享怎麼對抗這個病毒嗎？我是看了一些醫生對呼吸道融合病毒的介紹啦，但實際與之戰鬥的爸爸媽媽們可以教一下嗎！」兩名小孩目前分開照顧避免交叉感染，九把刀只盼望孩子能盡快恢復健康。
根據《衛福部》網站公告，人類呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytical Virus, RSV）是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因，其中對嬰幼兒的威脅最為明顯。台灣每年約有1,000個嬰幼兒因感染呼吸道融合病毒而住院，高達9成為2歲以下的嬰幼兒；其病程進展相當快速，只需2、3天的時間，便可能從發燒的症狀發展為嚴重的呼吸窘迫，進而演變成肺炎或支氣管炎。目前感染呼吸道融合病毒並沒有治療的藥物，僅能事先使用對抗F蛋白質的單株抗體（Palivizumab）來進行預防，且必須固定每個月服用1次，不管在藥物價格或是時間療程上都是一筆不小的負擔。