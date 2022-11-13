居家照護形同虛設？指揮中心揭「2功能」：減輕醫療負擔

▲指揮中心指出，居家照護服務能協助確診者提升就醫可近性與提供醫療諮詢。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指出，居家照護服務能協助確診者提升就醫可近性與提供醫療諮詢。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-11-13 16:07:38

針對媒體報導，有專家認為居家照護形同虛設一事，指揮中心今(13)日說明，因應國內COVID-19疫情進入社區廣泛流行，指揮中心於今(2022)年4月份下旬同意地方政府得視轄區疫情狀況，依民眾症狀嚴重度及發展為重症之風險條件等進行分流收治，除安排中重症之確診者收治於醫院、重症高風險或生活無法自理之確診者入住加強版集中檢疫場所外，輕症或無症狀之確診民眾可進行居家隔離。

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指揮中心指出，為主動提供居家隔離之民眾及時獲得醫療相關協助與服務，指揮中心並規劃相關居家照護服務措施，包括開放遠距視訊診療、居家送藥、由各地方政府整合與指派轄區醫療機構提供個案管理服務，以及針對有重症風險的人即時給予抗病毒藥物等，期能提升居家照護確診者就醫可近性，並由醫療機構主動聯繫關懷確診者提供相關諮詢，協助輕症確診者不需出門即可掛號接受相關診療服務，減輕醫療體系負擔及降低社區傳播風險。

指揮中心表示，依據「經濟學人」截至今年11月12日資料顯示，我國疫情與其他經濟合作暨發展組織(OECD)國家相比，每十萬人口COVID-19累積超額死亡數排名為第4低(每十萬人口57人)，相較歐美國家，我國整體超額死亡數相對較低，亦較韓、日、新加坡為低；此外，我國COVID-19致死率為OECD國家中第6低(0.17%)、累積確診死亡率為OECD國家中第4低(每百萬人口572人)。

指揮中心強調，居家照護係為使確診者可依疾病嚴重程度分流收治，亦同時提供輕症在家隔離者妥適的醫療相關協助與服務，為此次疫情的一項重要策略，以確保疫情期間醫療體系順暢運作；幸賴全國民眾共同配合各項防治措施，與醫療界合作戮力提供醫療服務，才能讓我國的超額死亡數、致死率、累積確診死亡率等指標在世界各國中屬表現優良者。

指揮中心同時呼籲民眾儘速完成疫苗接種，以獲得足夠保護力；如出現疑似症狀，或有相關暴露風險，請多加利用家用快篩自我檢測並進行視訊診療，或就醫評估，迅速通報，以獲得適當的醫療照護與協助，降低病情惡化及死亡風險。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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