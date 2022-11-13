矽谷天才、白手起家富翁！25歲亞裔被譽為「下個馬斯克」

▲榮獲《富比世》全球「最年輕白手起家富翁」稱號的25歲亞裔Alexandr Wang，靠著AI技術與創業公司被譽為「下個馬斯克」。（圖／翻攝自alexandr_wang＠twitter）
▲榮獲《富比世》全球「最年輕白手起家富翁」稱號的25歲亞裔Alexandr Wang，靠著AI技術與創業公司被譽為「下個馬斯克」。（圖／翻攝自alexandr_wang＠twitter）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-11-13 16:30:002022-11-13 16:35:02

「白手起家」、「科技天才」、「億萬富翁」，以上這三個標籤會讓你聯想到誰呢？是靠著臉書（Facebook）徹底改變社群媒體樣貌的馬克祖克柏，還是爭議言論頻傳，坐擁特斯拉、SpaceX和推特的馬斯克？人們常說長江後浪推前浪，如今有一個年僅25歲同樣坐實了上述三項標籤的青年橫空出世，他靠著創立人工智慧公司成為最年輕的億萬富翁，而亞裔出生的他—Alexandr Wang，更被譽為「下一個馬斯克」！

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你沒看錯，他是「Alexandr Wang」而非「Alexander Wang」（下譯亞歷山德，非常用的亞歷山大）！1997年出生的他現在只有25歲，然而白手起家的他早就登上了《富比世》雜誌美國30歲以下傑出青年榜單。亞歷山德的雙親是來自中國的美籍移民，這個從小成長於美國墨西哥州的華裔少年如今能有非凡成就自然跟原生家庭有關，他的父母皆是效力於美國軍方的物理學家，是在美國「洛斯阿拉莫斯」國家實驗室（ Los Alamos National Laboratory,LANL）研發軍用武器的頂尖人才。

▲《富比世》全球「最年輕白手起家富翁」25歲華裔Alexandr Wang被譽為下個馬斯克。（圖／翻攝自alexandr_wang＠twitter）
▲Alexandr Wang的成就與專業領域迅速在這個時代被看見。（圖／翻攝自alexandr_wang＠twitter）
亞歷山德舉家居住在新墨西哥州，這裡不僅是「洛斯阿拉莫斯」國家實驗室的所在地，也是是美國在二戰期間研製第一顆原子彈的地點，具備重大歷史意義與技術象徵之地，對他的人生有著很深遠的影響，在受訪過程中亞歷山德就提到，自己想成為一名程式設計師的原因就是想要「改變世界」，而他的未來的確靠著編碼與程式有了巨大改變。

亞歷山德求學期間在父母教育與基因傳承下，很快展現了在數據、資訊與程式方面的興趣與天賦。他從小就參加過全美的國際數學奧林匹亞賽事、演算法競賽，六年級時他參加了人生第一次的全國性數學競賽，而當時他參加的動機卻僅僅是為了「一張迪士尼樂園的免費門票」，雖然並未成功獲獎，但他不僅從此經常在相關領域的競賽中一展長才，還沒考上大學前更吸引多間科技公司的獵人頭向他遞出邀請。而在高中畢業後亞歷山德順利地進入美國頂尖學校麻省理工學院（MIT）攻讀數學和電腦科學學位。不過就像那些為人稱頌的「矽谷經驗」成功者道路，亞歷山德也在讀了一年後選擇從名校肄業自行創業。

根據富比世報導，亞歷山德隻身來到矽谷，在美國著名問答網站 「Quora」找到一份程式設計師的工作，並結識了日後的創業夥伴—同樣身為亞裔的Lucy Guo（下稱露西），當時亞歷山德還在就讀麻省理工，合夥人露西則是聊天軟體「Snapchat」首位女性設計師，他告訴父母自己創立的「Scale AI」獲得了創投公司「 Y Combinator」的投資，但這只不過是他的「暑假計畫」，2016年的他從沒想過自己會因為這個計畫從此不再回到學校。

▲《富比世》全球「最年輕白手起家富翁」25歲華裔Alexandr Wang被譽為下個馬斯克。（圖／翻攝自alexandr_wang＠twitter）
▲Alexandr Wang與創業夥伴Lucy Guo。（圖／翻攝自alexandr_wang＠twitter）
「Scale AI」是兩人創立於2016年，如今矽谷最大的AI人工公司之一。「Scale AI」透過人工智慧幫助企業解決過去可能要費上數個小時的事，這大大提升了企業效率並降低許多人事成本，也就是所謂的「機器人取代了員工」，但對企業主來說這可是天大的好消息，自2016年「Scale AI」成立以來背後吸引了大批投資者與重量級客戶，包含Greenoaks Capital、Tiger Global Management、Dragoneer Investment Group及Index Ventures等投資公司，Mcrosoft、LinkedIn、TOYOTA、PayPal等大公司更是他們的忠實客戶。

▲《富比世》全球「最年輕白手起家富翁」25歲華裔Alexandr Wang被譽為下個馬斯克。（圖／翻攝自alexandr_wang＠twitter）
▲位在舊金山的「Scale AI」如今已是價值超過20億美元的獨角獸企業。（圖／翻攝自alexandr_wang＠twitter）
短短兩年內，亞歷山德和露西都因為這個「暑假作業」入選了2018年《富比世》30歲以下的最傑出企業家；2020年這家公司更快速長成一個市值35億美元（約新台幣1042億元）的獨角獸企業，員工更從寥寥3人擴展百倍，亞歷山德更因擁有其15%的股份，身家等於坐擁10億美元（約新台幣297億元），成為《富比世》排行當中全球最年輕的白手起家億萬富翁。

儘管「下個馬斯克」的標籤不脛而走，讓他獲得不間斷的演講邀約，但總部位在舊金山的「Scale AI」才是任何有遠見的人看重的焦點。根據該公司官方網站與亞歷山德本人的介紹，每個行業都擁有大量數據，Scale AI的主要目標是幫助從政府到企業訓練AI系統所需的處理數據工作，並透過人工智慧、演算法等增強他們的業務能力。

事實上，這項技術所能應用的範疇相當廣泛，去年該公司就和美軍簽訂了三份價值達1.1億美元的合約，以協助美國空軍、陸軍使用人工智慧技術；Scale AI還利用其招牌技術「高效標籤」分析了衛星圖表，確認今年俄羅斯在烏克蘭投下炸彈所造成的損害程度。就像這個新穎技術隨著世界的需求逐漸站在更重要的位置上，年紀輕輕的亞歷山德也一再證明了自己的能力，青年終究要造就時代的。


 

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