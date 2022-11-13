矽谷天才、白手起家富翁！25歲亞裔被譽為「下個馬斯克」

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亞歷山德舉家居住在新墨西哥州，這裡不僅是「洛斯阿拉莫斯」國家實驗室的所在地，也是是美國在二戰期間研製第一顆原子彈的地點，具備重大歷史意義與技術象徵之地，對他的人生有著很深遠的影響，在受訪過程中亞歷山德就提到，自己想成為一名程式設計師的原因就是想要「改變世界」，而他的未來的確靠著編碼與程式有了巨大改變。
亞歷山德求學期間在父母教育與基因傳承下，很快展現了在數據、資訊與程式方面的興趣與天賦。他從小就參加過全美的國際數學奧林匹亞賽事、演算法競賽，六年級時他參加了人生第一次的全國性數學競賽，而當時他參加的動機卻僅僅是為了「一張迪士尼樂園的免費門票」，雖然並未成功獲獎，但他不僅從此經常在相關領域的競賽中一展長才，還沒考上大學前更吸引多間科技公司的獵人頭向他遞出邀請。而在高中畢業後亞歷山德順利地進入美國頂尖學校麻省理工學院（MIT）攻讀數學和電腦科學學位。不過就像那些為人稱頌的「矽谷經驗」成功者道路，亞歷山德也在讀了一年後選擇從名校肄業自行創業。
根據富比世報導，亞歷山德隻身來到矽谷，在美國著名問答網站 「Quora」找到一份程式設計師的工作，並結識了日後的創業夥伴—同樣身為亞裔的Lucy Guo（下稱露西），當時亞歷山德還在就讀麻省理工，合夥人露西則是聊天軟體「Snapchat」首位女性設計師，他告訴父母自己創立的「Scale AI」獲得了創投公司「 Y Combinator」的投資，但這只不過是他的「暑假計畫」，2016年的他從沒想過自己會因為這個計畫從此不再回到學校。
「Scale AI」是兩人創立於2016年，如今矽谷最大的AI人工公司之一。「Scale AI」透過人工智慧幫助企業解決過去可能要費上數個小時的事，這大大提升了企業效率並降低許多人事成本，也就是所謂的「機器人取代了員工」，但對企業主來說這可是天大的好消息，自2016年「Scale AI」成立以來背後吸引了大批投資者與重量級客戶，包含Greenoaks Capital、Tiger Global Management、Dragoneer Investment Group及Index Ventures等投資公司，Mcrosoft、LinkedIn、TOYOTA、PayPal等大公司更是他們的忠實客戶。
短短兩年內，亞歷山德和露西都因為這個「暑假作業」入選了2018年《富比世》30歲以下的最傑出企業家；2020年這家公司更快速長成一個市值35億美元（約新台幣1042億元）的獨角獸企業，員工更從寥寥3人擴展百倍，亞歷山德更因擁有其15%的股份，身家等於坐擁10億美元（約新台幣297億元），成為《富比世》排行當中全球最年輕的白手起家億萬富翁。
儘管「下個馬斯克」的標籤不脛而走，讓他獲得不間斷的演講邀約，但總部位在舊金山的「Scale AI」才是任何有遠見的人看重的焦點。根據該公司官方網站與亞歷山德本人的介紹，每個行業都擁有大量數據，Scale AI的主要目標是幫助從政府到企業訓練AI系統所需的處理數據工作，並透過人工智慧、演算法等增強他們的業務能力。