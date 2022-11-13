最新台南市長民調黃偉哲55.0%支持度大幅領先謝龍介19.4%

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調查結果發現，支持的政黨傾向，36.4%的民眾支持民進黨、8.5%支持國民黨、12.4%支持台灣民眾黨，而支持時代力量的則有3.2%。以年齡別來說，20到39歲中，則有28%支持民進黨，1.4%支持國民黨，20.2%支持台灣民眾黨。至於40歲以上台南市民，40.7%支持民進黨，11.9%支持國民黨，8.9%支持民眾黨。
至於台南市最新支持議員政黨傾向，則有42.4%民進黨、13.1%國民黨、5.3%台灣民眾黨、1.9%時代力量。以年齡別來說，20到39歲間，有47.5%支持民進黨，9.3%支持國民黨，8.8%支持民眾黨。40歲以上市民則有40.3%支持民進黨，15.1%支持國民黨，3.7%支持民眾黨。
調查顯示，2022台南市長選舉參選人知名度，有49.6%市民知道黃偉哲、35.5%知道謝龍介要參選下一屆台南市長。而且5位候選人中，有55.0%市民支持黃偉哲當市長，只有19.4%支持謝龍介當市長。同時也有超過7成市民，看好黃偉哲當選市長，僅9.2%看好謝龍介當選。
對於現任台南市長黃偉哲的表現滿意度，有65.7%滿意、18.6%不滿意、15.7%無明確意見。以年齡別來看，20到39歲間，有58.3%滿意，26.4%不滿意。40歲以上市民則有69.6%滿意，14.9%不滿意。調查顯示，9合1選舉投票意願，有81.8%會、12.7%不會、5.5%無明確意見。此次民調訪問日期:111年11月11日，有效樣本:1,068人，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內 訪問地區:戶籍於台南市，且年滿20歲的一般民眾 調查方法:母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行。