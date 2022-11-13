最新台南市長民調黃偉哲55.0%支持度大幅領先謝龍介19.4%

距離 11 月 26 日投票日只剩不到 2 週，各家候選人已進入最後衝剌倒數階段，根據「 CNEWS 匯流新聞網」 11 月 11 日最新「匯流民調」結果顯示，台南市長 5 位候選人中，有 55.0% 市民支持民進黨籍的黃偉哲，有 19.4% 支持國民黨籍謝龍介，許忠信 1.4% ，林義豐 0.5 ，吳炳輝 0.1% ；同時超過 7 成的市民看好黃偉哲當選市長，僅 9.2% 看好謝龍介當選。

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調查結果發現，支持的政黨傾向， 36.4% 的民眾支持民進黨、 8.5% 支持國民黨、 12.4% 支持台灣民眾黨，而支持時代力量的則有 3.2% 。以年齡別來說， 20 到 39 歲中，則有 28% 支持民進黨， 1.4% 支持國民黨， 20.2% 支持台灣民眾黨。至於 40 歲以上台南市民， 40.7% 支持民進黨， 11.9% 支持國民黨， 8.9% 支持民眾黨。

至於台南市最新支持議員政黨傾向，則有 42.4% 民進黨、 13.1% 國民黨、 5.3% 台灣民眾黨、 1.9% 時代力量。以年齡別來說， 20 到 39 歲間，有 47.5% 支持民進黨， 9.3% 支持國民黨， 8.8% 支持民眾黨。 40 歲以上市民則有 40.3% 支持民進黨， 15.1% 支持國民黨， 3.7% 支持民眾黨。

調查顯示， 2022 台南市長選舉參選人知名度，有 49.6% 市民知道黃偉哲、 35.5% 知道謝龍介要參選下一屆台南市長。而且 5 位候選人中，有 55.0% 市民支持黃偉哲當市長，只有 19.4% 支持謝龍介當市長。同時也有超過 7 成市民，看好黃偉哲當選市長，僅 9.2% 看好謝龍介當選。

對於現任台南市長黃偉哲的表現滿意度，有 65.7% 滿意、 18.6% 不滿意、 15.7% 無明確意見。以年齡別來看， 20 到 39 歲間，有 58.3% 滿意， 26.4% 不滿意。 40 歲以上市民則有 69.6% 滿意， 14.9% 不滿意。

調查顯示， 9 合 1 選舉投票意願，有 81.8% 會、 12.7% 不會、 5.5% 無明確意見。

此次民調訪問日期 :111 年 11 月 11 日，有效樣本 :1,068 人，