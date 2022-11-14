年底脫單靠這招！Xpark告白季開賣 憑票再領鯊鯊定情物
2022年快過完了，你還沒跟心儀的那個他／她告白成功嗎？別怕，約會聖地Xpark這次要來助你一臂之力！「冬の水族館戀愛物語」系列在2021年創下告白成功率99.99%的超狂紀錄；今年Xpark推出系列第三章「只想豹緊你」。11/10起，凡購買雙人套票即可領取獨家線上版結緣手冊。並可於來館時免費兌換告白金句拿鐵兩杯，萬一不幸告白失敗也別灰心，還有可能比照去年獲得「失敗安慰獎」可以兌換。告白成功的佳偶還可以手牽手去IKEA逛逛，宜家卡卡友憑 2022年Xpark戀人套票手機憑證，於IKEA桃園店消費滿399元，即可憑發票兌換超萌鯊鯊平安符一對。單身的朋友們趕快趁今年過完前，給曖昧已久的對象來一場永生難忘的告白吧！
在浪漫偶像劇中，男女主角曖昧到極點相約去水族館約會，其中一方在氣氛正濃時說出愛的誓言，實在又經典又浪漫！ Xpark因此趁勢推出「冬の水族館戀愛物語」，去年吸引許多人在浪漫的超大水族箱前、可愛的企鵝們的見證下締結良緣，受到大批民眾熱烈歡迎。
今年業者延續傳統，推出第三章活動「只想豹緊你」，已經在KKday及Klook線上平台開賣「雙人良緣套票」，凡購買即可以拿到獨家線上版結緣手冊並可於來館時免費兌換告白金句拿鐵兩杯。獨家「結緣手冊」教你從怎麼開口約傾慕已久的他，哪裡是最佳拍照位置？又該在哪裡使出一些小心機，讓對方對你怦然心動？結緣手冊全傾囊相授不藏私，讓你輕鬆抱得女／男神歸！
去年大受好評的戀人拿鐵今年也再度強勢回歸，拿鐵寫上浪漫的戀愛金句，無論是要告白還是要拉近距離，都可以讓戀人拿鐵替你說出不敢說的話，增加約會小驚喜，提高告白成功率。告訴心儀的他自己真實的心意，讓彼此心跳連線，牽起兩人的紅線。
告白成功後下一站去哪裡續攤呢？不妨來IKEA添購一些定情小物增進感情。活動期間（2022/11/11至2022/12/31）宜家卡卡友憑2022年Xpark戀人套票手機憑證，於IKEA桃園店消費滿399元，即可憑發票兌換「鯊鯊平安符」一對，不管你的家是一個人、兩個人，或是哪一種人生階段，都可以來IKEA桃園店打造夢想中的家！