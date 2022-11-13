高球／光棍節不孤單!　前職棒兄弟球星王金勇也參戰

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「兩人一球賽」中臥虎藏龍，包括前職棒兄弟象球星王金勇也特別與友人組隊參賽，他笑說平常自己打球不可能打兩人一球，因為太浪費錢了！「打這種賽制和自己打球截然不同，感覺是你要好好去珍惜隊友的下一桿，在乎隊友的感受，不能隨便亂打，這是個團體戰的好比賽，下次我還會來參加！」王金勇開心地說道。
這場賽事也出現了許多熟面孔，不少參賽者都是國寶貝家族系列賽的死忠支持者，像是「京發隊」的父女檔發哥與李京惠，繼六月的歡樂家庭爭霸戰之後，父女倆再度搭檔出賽，而且穿上自己特別設計的「夏威夷風」父女裝，在賽場上格外搶眼。
寶貝女兒李京惠笑說，爸爸完全不想輸別人，球技可以輸，行頭絕對不行！問及參加這場比賽的感想，她笑說：「蠻好玩的，因為省了很多力氣！」爸爸發哥則強調，父女倆今天配合得很好，彼此互救，「雙李合併，天下第一！」
當然，並不是所有男女搭檔的默契都這麼好，少不了彼此扯後腿、甚至互相陷害的。也是國寶貝家族老朋友的Catherine就笑說她跟隊友一人一桿，總是彼此陷害：「他把球打進沙坑裡讓我救，下一次就換我報仇！」甚至有對夫妻18洞下來邊打邊鬥嘴鼓，彼此抱怨對方為什麼會把球打到那裡去，老婆最後在頒獎典禮上半開玩笑地說道：「這場比賽打完沒離婚算是萬幸的了…」
在東方之星的場地中，還有烤香腸、飲品等能量補給小站，讓與賽的球友們度過愉快且特別的雙十一。不過，歡樂歸歡樂，所有國寶貝家族系列賽都採非常嚴謹且正式的比賽規定。除了有專業裁判巡場，參賽選手必須互記成績並簽名繳卡，所有球都得推進洞為止，，而專業的平面與影像攝影師，更為每位參賽者記錄場上英姿，讓片刻成永恆。
在三個多小時就完賽的流暢節奏後，重頭戲頒獎晚宴登場。冠軍是由洪浩為與高鈺雲這兩位高手組成的亮亮隊，成績是74桿。洪浩為是單差點好手，高鈺雲球技也不惶多讓，日前僅以一桿之差未能通過中華高協的C教考試。
亞軍更讓人驚艷，是兩位再興小學高爾夫校隊的男女隊員：楊善存與張云馨，兩人合力繳出77桿。他們的隊名也很特別，叫做不萊兒山姆隊。再興小學在校長楊珩的全力支持下，成立高爾夫校隊，並特聘美國PGA教練Eric與唐瑋安任教，讓小朋友們課業與球技齊頭並進。
主辦單位國寶集團的巧思，來顯露在特別為每位參賽選手所特製的精美專屬木質獎盃上。獎盃上除了刻上參賽隊伍的隊名與姓名外，還會秀出你們倆人所聯手打出的桿數。像是冠軍亮亮隊就是74桿，亞軍不萊兒山姆隊就是77桿。