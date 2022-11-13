曹格婚變不忍了：2年來流不少淚　告解5千人「唱到痛哭」

▲曹格婚變哭兩年，彩排演唱會數度落淚。（圖／滾石唱片提供）
▲曹格婚變哭兩年，彩排演唱會數度落淚。（圖／滾石唱片提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-11-13 18:29:34

曹格昨（12）日在馬來西亞雲頂世界雲星劇場，舉行5000人的《Crazy for LIVE》演唱會，一對兒女透過視訊為爸爸加油打氣，不過曹格卻隻字未提老婆吳速玲，他透露最能代表自己現今心境的一首歌，是張學友的《李香蘭》，站在舞台上吐露真情：「我的心就像這首歌一樣，是空空的。」

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近來情緒受到困擾的曹格，彷彿進行一場自我救贖的告解大會，他敞開心房、赤裸裸透過歌曲坦露內心的傷痛，更在演唱會上借歌剖析自己的愛情觀，自認在愛情裡的他很傻，只會不斷付出，「但這些『傻』是美好的且真心的回憶，真心愛過，這個痛是值得的，好的痛會讓人變得更加強。」

▲曹格唱《李香蘭》吐心聲，「我的心就像這首歌一樣是空空的」。（圖／滾石唱片提供）
▲曹格唱《李香蘭》吐心聲，「我的心就像這首歌一樣是空空的」。（圖／滾石唱片提供）
他在演唱會上演唱《今生今世》和《追》兩首歌向原唱張國榮致敬，曹格透露自己在彩排時哭慘數度落淚，但在上台演唱這兩首歌前，他向自己承諾，更跟台下歌迷說到：「我決定今晚不許再哭了，這兩年我流的眼淚一點也不少，現在己經勇敢起來不再流淚了。」

在演唱《寂寞先生》和《背叛》這2首成名曲時，曹格特別說到：「我會唱得太真心、太自我，因為這不是表演，而是把我的內心唱出來。如果自己唱得不完美，請大家原諒，我還在療癒中，但會慢慢變得更堅強。」他更向現場觀眾高喊：「祝你們比我更加幸福！」

▲曹格舉行演唱會，隻字未提老婆吳速玲。（圖／滾石唱片提供）
▲曹格舉行演唱會，隻字未提老婆吳速玲。（圖／滾石唱片提供）
隨著曹格激昂宣洩似的演繹每首歌曲，他表示：「我經歷了很多事，我長大了，懂事了，我要孝順我的爸爸媽媽，保護我的小孩。每個人都會有不同的際遇，所以也讓我學會了原諒、放手、祝福。越難愛的人越需要愛。我的痛沒有了！未來我的恐懼也沒有了，這一秒開始，真正的Gary 100%回來了。」

或許困擾多時的情緒終於徹底獲得解放，讓曹格越唱越興奮，最後臨時加碼演唱《My Way》，他說：「人生很奇怪，剛剛唱的那首歌會不會是曹格的最後一首歌？這個會不會是曹格最後一場演唱會？沒有人知道，但我會保證，我會盡我所有的力氣和努力，還有大家給我的愛，繼續my way，一直走下去。」

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