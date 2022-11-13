曹格婚變不忍了：2年來流不少淚　告解5千人「唱到痛哭」

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他在演唱會上演唱《今生今世》和《追》兩首歌向原唱張國榮致敬，曹格透露自己在彩排時哭慘數度落淚，但在上台演唱這兩首歌前，他向自己承諾，更跟台下歌迷說到：「我決定今晚不許再哭了，這兩年我流的眼淚一點也不少，現在己經勇敢起來不再流淚了。」
在演唱《寂寞先生》和《背叛》這2首成名曲時，曹格特別說到：「我會唱得太真心、太自我，因為這不是表演，而是把我的內心唱出來。如果自己唱得不完美，請大家原諒，我還在療癒中，但會慢慢變得更堅強。」他更向現場觀眾高喊：「祝你們比我更加幸福！」
隨著曹格激昂宣洩似的演繹每首歌曲，他表示：「我經歷了很多事，我長大了，懂事了，我要孝順我的爸爸媽媽，保護我的小孩。每個人都會有不同的際遇，所以也讓我學會了原諒、放手、祝福。越難愛的人越需要愛。我的痛沒有了！未來我的恐懼也沒有了，這一秒開始，真正的Gary 100%回來了。」
或許困擾多時的情緒終於徹底獲得解放，讓曹格越唱越興奮，最後臨時加碼演唱《My Way》，他說：「人生很奇怪，剛剛唱的那首歌會不會是曹格的最後一首歌？這個會不會是曹格最後一場演唱會？沒有人知道，但我會保證，我會盡我所有的力氣和努力，還有大家給我的愛，繼續my way，一直走下去。」