小學迷你足球賽　陳時中體驗運動版VR

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北一區唯一遠道跨海來台參賽的金門垵湖國小，在家長全力的支持與動員陪同小球員展開二天一夜的遠征，許多家長及小孩子非常期待與興奮，抱著學習與旅遊的心態參賽，對小球員許言暟而言異常難得，畢竟金門的足球風氣與軟硬體設施沒台灣普及，在經驗及競賽組織能力也不及台灣本島的球隊實力，據許言暟的媽媽表示，近幾年靠著迷你足球協會帶著資源前往金門積極推廣辦理賽事與講習會，已逐漸看到成效，俱樂部球隊也有顯著增加的趨勢，隨著實力的成長也有不少球隊對於能挑戰台灣本島球隊的機會躍躍欲試，如果有機會能靠著足球專長進入台灣就讀國中也是相當期待。
除了精彩賽況之外，全台唯一的「小奧運親子運動會」持續登場，讓小球員們能夠一次能夠體驗包括足球、籃球、羽球、網球、田徑、高爾夫、桌球等多項運動，全程都有北市大專業教練指導員以符合課綱教程在場指導陪玩，同時加碼推出的運動版VR元宇宙、體感運動體驗區、體智能測驗區，一同享受科技運動的樂趣，這些走在科技運動領域的幕後最大推手為臺北醫學大學人文暨社會科學院（北醫人社院）和國立成功大學心理系，在這次元宇宙足球小奧運的軟硬體設備中參與設計與開發。
非常很受歡迎的「小小世界盃足球VR遊戲-推廣足球元宇宙」，主要是藉由動作捕捉技術複製專業運動員動作，並由自建3D模型進行呈現，加上虛擬環境的建置，讓小朋友就像是到了卡達世界盃的足球場，接著搭配動作捕捉科技，各角度精準呈現國手的專業動作，小朋友在3D環境中也能夠運動學習。
前衛福部部長陳時中、中華民國迷你足球協會推廣大使許淑華今天特別實際體驗，在足球元宇宙中，許淑華化身球員，身穿中華隊10號球衣，Q版大眼造型非常逼真俏麗，她也直接穿戴VR設備，模擬各個踢球動作相當俐落；而阿中部長則是化身「阿中教練」，Q版造型戴著黑色口罩現身指導動作，畫面十分熱鬧，兩人實際體驗後都認為VR遊戲非常逼真有趣，相信可以為小朋友們帶來不一樣的運動學習。