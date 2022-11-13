鯤鯓王平安鹽祭返本還鹽圓滿落幕 跋桮冠軍抱走36萬

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處與南鯤鯓代天府攜手舉辦的 2022 鯤鯓王平安鹽祭 13 日進入尾聲，活動重頭戲「謝鹽」儀式下午三時於井仔腳瓦盤鹽田舉行，謝鹽儀式由法師帶領雲管處長陳煜川、南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰等貴賓進行科儀後順利落幕，並祈求來年平安圓滿，跋桮比賽則由陳苡真抱走特別獎 36 萬獎金。

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▲跋桮活動吸引民眾排隊試運氣，冠軍以14聖杯抱走36萬獎金（圖／記者張振興攝，2022,11,13）

雲管處長陳煜川表示，平安鹽祭有請鹽、祭鹽、謝鹽三部曲科儀，平安鹽祭的鹽來取自北門井仔腳瓦盤鹽田，法師在鹽田前的法壇稟告眾神明並祈福，今年由護鹽自行車隊護送至由南鯤鯓代天府，隨後由法師團主持祈福祭鹽科儀。平安鹽祭活動最後一道重要儀式是將鹽送回北門井仔腳進行「謝鹽」科儀，儀式中將鹽撒回鹽田之中回歸天地，象徵答謝天地賜予珍貴的鹽，藉此儀式有鹽源生生不息的意義，也代表活動圓滿成功。