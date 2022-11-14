行政院前高速狂飆！3車競速釀1死　屁孩襲警遭開槍中彈

台北市中正區今天（14日）凌晨4時許，出現3輛轎車在忠孝東路一段高速狂飆，不料行經地下道時，其中2車發生追撞，造成1名王姓駕駛（24歲）當場飛出車外身亡，而警方趕抵時，竟還有一名男子不停叫囂、試圖襲警，警員勸阻無效，便朝該男腿部開槍，隨著大批警力陸續到場，才壓制現場一干人等。 我是廣告 請繼續往下閱讀 據了解，今天清晨3輛車沿忠孝東路往西狂飆競速，但通過地下道時，葉姓男子（23歲）卻高速撞翻王男的轎車，導致其直接飛出車外，並被壓在車底身亡。車禍發出的巨大聲響，立刻引來正在附近臨檢的警方注意，豈料警員準備上前查看時，葉男車輛卻下來2名渾身酒味的乘客，除了大聲嗆聲外，還不斷朝警員逼近，最終警方對空鳴槍制止無效，只得對其中一名李姓男子（22歲）連開2槍，造成他左大腿中彈，送醫搶救無生命危險。經調查，本起事件共造成1死1輕傷，現場8人皆有飲酒狀況，初步不排除2車駕駛有酒駕情事，全案後續將依公共危險、妨害公務偵辦。（編輯：陳苾暐）※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！ 二兵摸魚被糾正！回嗆班長「有種向我開槍啊」 下場慘了2歲女兒被忘在車上！3寶爸托兒所接嘸人才驚覺 送醫不治西濱火燒車3死！不到1個月痛失5至親 闖禍駕駛下場出爐火炎山傳意外！65歲翁脫隊失足滑落3米深邊坡 送醫不治