矽谷律師經驗遭圍剿 蔣萬安稱都合規：民進黨擔心什麼？
國民黨台北市長候選人蔣萬安日前在辯論上打出「矽谷律師」經驗，自稱協助多家新創上市及融資，還曾參與南國最大拍賣網站Gmarket與eBay併購案。然而，先是遭到前聯電董事長曹興誠批評「只是打雜」，還在併購案前就被提前資遣，明顯是在膨風。台北市議員候選人趙怡翔則指控，蔣萬安服務的都是多家中國企業，其團隊更是專責處理的中國商業及法規環境。對於輪番質疑，蔣今（14）日受訪說，都符合美國當地法規，並反擊美國人都不擔心了，民進黨在擔心什麼？
曹興誠日前質疑，蔣萬安矽谷律師經驗只是打雜，在WSGR事務所任職時只是打雜菜鳥，2009年蔣萬安遭WSGR事務所資遣失業，隨後則於2010年2月加入Crone & Rozynko，是一間為中資服務的律師事務所。針對蔣萬安提到曾參與Gmarket與eBay併購案，曹興誠直言，蔣萬安2009年2月遭資遣，併購案是4月才完成，若是要角不會被資遣，來這個案子吹牛，明顯是膨風。
趙怡翔則是在臉書發文指控，經他查閱公開資料發現，蔣萬安服務的是多家中國企業，2011年2月成立萬澤國際法務事務所，曾邀請一名過去的張姓同事擔任共同合夥人，該名合夥人則在公司介紹頁面上載明，專業正於協助「中國企業進入美國資本市場」，熟悉中國商業及法規環境，另一名同事也寫道，負責位於中國客戶，協助客戶進行國際交易手續。
針對矽谷律師經驗飽受質疑，蔣萬安今上午受訪表示，大家都知道他是受雇律師，也就是老闆交付工作他們就做好，過去律師事務所承接各企業、全世界的法律業務，當然也包括了對岸相關企業與公司。不過，蔣萬安也強調，在美國上市，都完全符合美國當地法律規定，美國人都不擔心了，那民進黨在擔心什麼？