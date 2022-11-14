黃承國遭疑恐成地下市長 蔣萬安質疑：叫黑道如何治國？
台灣維新台北市長候選人蘇煥智日前指控，民進黨台北市長候選人陳時中在競選期間，高度仰賴前國策顧問、前天道盟文山會會長黃承國，若陳時中順利當選，黃承國恐將成地下市長。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（14）日受訪也質疑，黃曾任國策顧問，難道是要叫黑道如何治國？若陳當選，黃是否就會成為地下市長？
台北市長公辦政見會上，蘇煥智指出，陳時中於競選過程當中，高度仰賴黃承國，非常擔心若陳時中當選，地下市長會不會是黃承國？恐導致幫派進入校園裡面販毒，將更多年輕人陷害到幫派中。不過，黃承國則表示，這是不實指控，不該將公辦政見之公共資源，拿來個人私怨發洩、抹黑攻訐他人，他也強調2014年台北市長選舉，民進黨禮讓台北市長柯文哲，他身為台北市黨部主委，並不是由他一人就能讀斷，為中常會之公決，且若照蘇煥智邏輯，2014挺柯他現在已做8年地下市長？
蔣萬安今早受訪則表示，當中有非常多繁雜脈絡，他看到媒體報導指稱，涉洗錢嫌犯林秉文交保後，就跑去密會黃承國，當中到底談了什麼？跟已潛逃海外，同樣涉洗錢的郭哲敏有關聯？他指出，黃承國是誰大家都知道，過去是天道盟文山會大哥，擔任過台北市民進黨部主委、民進黨中常委，也是選對會成員，後來還當了總統府國策顧問，黑道、黨部與國政一把抓。
蔣萬安質疑，黃承國擔任國政顧問，目的是要叫黑道如何治國嗎？所以他要跟蘇煥智提出同樣質疑，若陳時中未來當市長，黃承國是否就是地下市長？