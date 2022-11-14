祭夫人牌被陳時中捷足先登？蔣萬安：按照既有規劃

2022九合一選戰在即，國民黨台北市長候選人蔣萬安才透露，本周會請懷有身孕的太太石舫亘幫忙輔選；未料，民進黨台北市長候選人陳時中則搶在蔣萬安前，於昨日舉辦感謝音樂會時，邀太太孫琬玲驚喜登場。對此，蔣萬安今（14）日受訪被問到，是否覺得夫人牌被搶先？他僅說，會按照既有規劃，太太身體允許且合適狀況就會來協助。
陳時中昨晚舉辦「唱咱的歌 行咱的路」阿中感謝音樂會，除了總統蔡英文、前副總統陳建仁都到場支持外，身為大提琴家的太太孫琬玲，也作為神秘嘉賓到場表演。讓陳時中不禁哽咽說，過去900多天防疫，加上選舉100多天，他從來沒有謝謝過太太，要趁這個機會，向太太說聲謝謝，感謝對他的包容及支持，讓他有力量往前走。
蔣萬安今受訪表示，過去2立委選舉，太太都會陪他掃街、拜票和追垃圾車，今年剛好懷有身孕第3個寶寶，接下來也會在適合活動，且身體狀況允許時，當他的分身幫忙跟台北市民懇託。他也感謝太太，擔任一個非常好的後勤支援角色，有時很晚回家，太太都會幫忙煮宵夜，並與太太聊聊今天發生的事，「他當一個很好的傾聽者，我一直都很感激。」
媒體追問，是否覺得夫人牌被陳時中捷足先登？蔣萬安則說，都照既定規劃，選舉最後剩下時間，只要太太身體允許，且有適合活動，「她就很願意來協助，給與團隊很大幫忙。」