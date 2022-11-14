台南民調差距持續擴大 封關前黃偉哲領先謝龍介超過40％
2022年六都縣市首長選戰在即，根據選罷法規定，16日0時起將是「民調封關日」，各方單位都不能再發布民調相關資訊，因此這兩天各單位都積極在公布封關民調。其中台南市的部分，根據大數據公司公布的最新數據顯示，現任台南市長黃偉哲的得票率預估為68.1%，與國民黨候選人謝龍介的26.15%，仍有著超過40%的差距。
根據TPOC台灣議題研究中心委託大數據公司QuickseeK快析輿情所做的最新民調顯示，現任台南市長黃偉哲的得票率預估，仍舊與國民黨候選人謝龍介有超過40%的差距。至於「Crazy Friday」伍彩集團創辦人林義豐，以及台聯黨前立委許忠信，則分別僅佔2%左右的得票率。
TPOC分析，黃偉哲與謝龍介兩人的差距較大，主要與黃偉哲4年的市長任期穩定執政有關。除了4年來累計獲得超過1220個獎項及考核績優，其中超過600項首獎外，在台南佈建長照機構的速度與數量，也是名列六都第一。TPOC也表示，雖然疫情期間對於執政黨的傷害不小，但台南本身就是綠營的傳統票倉，因此整體對黃偉哲的影響並未像其他縣市來得大。
黃偉哲競選總部發言人、台南市議員呂維胤表示，多次的民調均顯示，市府團隊的施政滿意度高達6成，而黃偉哲的連任支持度高達6成至7成，顯示3年多來，超過1.8兆的招商投資、創造3萬個就業機會、6都最低的失業率等政績，讓市民肯定黃偉哲市府團隊的努力。
呂維胤也指出，謝龍介近日來連續發生爆粗口及烏龍爆料等策略錯誤，不僅流失婦女選票，且失去社會信任基礎；且謝龍介阻擋北外環道路及安平跨港大橋的主張，更引起地方非議，都是其民調提振無力的主因。