蔣萬安強調矽谷經驗 陳時中質疑：有哪些台北可以學習？
國民黨台北市長候選人蔣萬安多次強調自己有「矽谷經驗」，引發各方討論。對於輪番質疑，蔣今（14）日上午受訪時說，符合美國當地法規，他還說美國人都不擔心了，「民進黨在擔心什麼？」對此，民進黨台北市長候選人陳時中受訪表示，蔣萬安是一個矽谷律師，但他要問的是，哪些經驗是可以讓台北來借鏡跟學習的？
蔣萬安強打「矽谷律師」經驗，自稱協助多家新創上市及融資，還曾參與南國最大拍賣網站Gmarket與eBay併購案。不過，前聯電董事長曹興誠批評「只是打雜」，蔣萬安甚至在併購案前就被提前資遣，明顯是在膨風。民進黨台北市議員候選人趙怡翔也指控，蔣萬安服務的都是多家中國企業，其團隊更是專責處理的中國商業及法規環境。
陳時中上午出席「海外學者、女性學者挺阿中記者會」，會後受訪表示，蔣萬安是一個矽谷律師，沒有錯，可是他要問，那些矽谷經驗有哪些可以讓台北市借鏡與學習？
另外，今天《自由時報》公布台北市長封關民調，稱陳時中支持度第一名、領先蔣萬安，但看好度則是第二。對此陳時中說，民調具有參考價值，他有領先，很高興能得到大家的肯定，不過選舉最後是看選票，是大家的支持度，他會努力到最後一分鐘，持續爭取大家的支持。
陳時中也說，他的戰略不變，會繼續跟大家博感情，得到大家的信任，也會不斷提出政見，讓大家檢視是不是符合市民需要。他也呼籲不要仇恨對話。