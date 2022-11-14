藍綠對決形成？最新民調：蔣萬安領先、黃珊珊不升反跌

▲中廣與蓋洛普公司今發布台北市長最新民調結果，蔣萬安拿到34.25%支持度為第一，領先陳時中22.79%、黃珊珊15.60%。（資料照片／NOWnews資料照片）
▲中廣與蓋洛普公司今發布台北市長最新民調結果，蔣萬安拿到34.25%支持度為第一，領先陳時中22.79%、黃珊珊15.60%。（資料照片／NOWnews資料照片）

記者翁子竣／台北報導

2022-11-14 11:14:242022-11-14 12:02:19

中廣與蓋洛普公司今公布台北市長最新民調，結果顯示蔣萬安拿到34.25%支持度為第一，領先陳時中22.79%、黃珊珊15.60%，另22.90%選民尚未決定、2.47%表態不去投票、1.35%不知道或拒答。相較上月同份民調，蔣萬安支持度上漲4.64%、陳時中上漲0.66%，黃珊珊則下降1,82%。

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細看支持度年齡劃分，60歲以上民眾36.38%支持蔣萬安、23.50%支持陳時中，僅5.16%支持黃珊珊；在40到59歲部分，蔣萬安也得到38.70%，領先陳時中21.44%、林耕仁19.33%；在20至39歲區間，蔣萬安則仍以25.98%居冠，勝過陳時中23.72%、黃珊珊22.83%。

針對民調結果，中廣董事長趙少康直言，陳時中加上黃珊珊不可能全部棄保，不論誰棄誰都不容易影響蔣萬安。他繼續說，蔣萬安、陳時中支持度都呈現往上走趨勢，但陳時中走的幅度不大、基礎較少，而黃珊珊則不斷下降。

趙少康認為，黃珊珊雖表現不錯，但提到8年前台北市長柯文哲已證明打破藍綠高牆，他心裡聽了啞然失笑；柯文哲是當年民進黨禮讓才勝選，根本沒有打破藍綠。不過，趙少康也強調，以此情況，黃珊珊還能拿到這麼多票，尤其這麼多年輕人支持，已經表現得很不錯，但大環境不容易，這是非戰之罪。

前台北市長郝龍斌則指出，蔣萬安跟黃珊珊差距若拉到10%最有利，目前兩者看來已經接近20%。他說，蔣的支持度上升，跟最近這1、2個月表現有直接關係，政見具體可行，在各地方反應加分，尤其辯論會上表現可圈可點，展現出首都市長格局，慢慢爭取到各方支持，不管性別與各年齡層都是領先。

郝龍斌提到，黃珊珊支持度下降，主要與藍綠歸隊及北市選舉藍綠對決形式有關，民眾黨本身在北市支持度就低，柯文哲最近市政表現也出很多狀況，包括台北槍響、淹水及城博會浪費公帑，這些市民都看在眼裡，連帶直接影響黃珊珊民調。他預估，未來選舉會以前2名競爭激烈，第3名若明顯落後，其支持者會轉而投給前2名人選。

本次調查於2022年11月12日至13日進行，針對性別與年齡進行加權，成功訪問1072位20歲以上台北市民，在95%信賴水準之下，抽樣誤差為正負2.99%。抽樣方法採CATI系統透過市話後兩碼進行隨機抽樣，電訪成功率76.52%

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