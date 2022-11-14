天龍人不好當？台北市人口3年少18萬人　「這區」減最多

▲根據台北市民政局各區戶籍人口數量統計，今年10月相較於2019年同期，3年內減少了18萬人，減幅達到6.8%，其中又以「蛋黃區」大安區人口流失最多，從30.7萬人減至28.1萬人，足足少了2.6萬人，減幅達到8.5%，其次是信義區流失1.7萬人，減幅達8.1%。（圖／NOWnews資料照）
▲根據台北市民政局各區戶籍人口數量統計，今年10月相較於2019年同期，3年內減少了18萬人，減幅達到6.8%，其中又以「蛋黃區」大安區人口流失最多，從30.7萬人減至28.1萬人，足足少了2.6萬人，減幅達到8.5%，其次是信義區流失1.7萬人，減幅達8.1%。（圖／NOWnews資料照）

生活消費中心/綜合報導

2022-11-14 11:47:122022-11-14 11:57:52

首善之都台北市人口逐年減少，根據台北市民政局各區戶籍人口數量統計，今年10月相較於2019年同期，3年內減少了18萬人，減幅達到6.8%，其中又以「蛋黃區」大安區人口流失最多，從30.7萬人減至28.1萬人，足足少了2.6萬人，減幅達到8.5%，其次是信義區流失1.7萬人，減幅達8.1%。為什麼越來越多人不願當「天龍人」？台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析4大因素，包括因房價影響導致「小資出走潮」，「不婚不生潮」使得少子化越來越嚴重；疫情之後不少北漂族群選擇返鄉；最後是長年旅居海外的華僑因為邊境管制而被除籍，都使得首都人口銳減。

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張旭嵐指出，受到上述「四大浪潮」原因推擠，台北市人口跌已經破250萬人大關，改寫近38年低點。其中房價高漲是主因之一，大安區房屋單價達100.3萬，中正、信義松山也要8字頭，居住蛋黃區的年輕一代的台北人或小資族被迫移居，往新北或桃園發展，使得人口外移情況越來越嚴重。其次都會區上班族多，重視工作更甚家庭，生養意願降低，雖然少子化在全台各縣市都有出現，但在台北市情況就更為嚴重。

另一方面，近3年不少上班族改變工作型態，接案或在家工作模式興起，帶動一波「疫後返鄉潮」，催化北漂族返鄉及搬到外縣市的風潮。而疫情下邊境管制，大安區、信義區不乏長年旅居海外的華僑或高資產族，因國境管制無法入境而遭除籍，使得首都人口銳減。

不過在台北市各區當中，人口發展相對穩定的地區以內湖居首，近3年的人口減幅最低，僅減少約5%！若以人數來看，則以大同、南港的人口減少數量最低。張旭嵐認為，大同、南港減少的人數少，主要是行政區面積小，其中南港又以工商業發展為多，工廠商辦比例大，因此住宅區相對有限，以致於人口基數相對低，流失人數也就相對有限。

而內湖減少幅度最輕微，是由於內湖除了有科技園區、各大知名企業總部外，還有媒體產業群聚，就業機會豐富，因此排除少子化等人口減少的自然因素，內湖的社會增加人口多，就業民眾的購屋意願也相對高，讓當地的房市買氣維持在水準之上，以今年成屋均價來說，單價62.4萬，低於台北市均價71.2萬，使內湖成為近年台北買賣移轉棟第二高的熱門區域。

台大社會系兼任教授薛承泰認為，經過這3年開始人口大幅減少，台北市蛋黃區的確形成明顯的人口外流潮，並且隨著捷運等交通工具的發達，「台北人」活動範圍區域擴大，外流到其他區域。其中「桃園市」尤其明顯，研判是近年機捷落成以及被廣泛使用。桃園市目前「大概會再有2至3年的成長期」，不過隨著上述人口負成長的情況，桃園市人口成長空間也將在2025年左右不如以往榮景了。

由台北市大同區搬到桃園市楊梅區的民眾張太太也説，當初搬到桃園是希望有一個屬於自己的房子，無奈台北房價太高，無法實現才往外緣尋找。「桃園與台北本就是一個生活圈」，並沒有改變太多原本的生活。通勤雖然辛苦一點、要犧牲時間一點，但交通建設連年發展下已經越來越方便。不過怎麼說也是從處處都方便的「天龍國」台北移居，期許未來桃園可以有更多元的交通建設，「未來若有更多元一些的交通選擇當然會更幸福。」

▲張旭嵐認為台北市掀起出走潮基於「4大浪潮」導致；人口專家薛承泰則認為台北市外流現象最明顯的是到桃園市去。（圖／台灣房屋提供）
▲張旭嵐認為台北市掀起出走潮基於「4大浪潮」導致；人口專家薛承泰則認為台北市外流現象最明顯的是到桃園市去。（圖／台灣房屋提供）

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