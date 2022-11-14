天龍人不好當？台北市人口3年少18萬人　「這區」減最多

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另一方面，近3年不少上班族改變工作型態，接案或在家工作模式興起，帶動一波「疫後返鄉潮」，催化北漂族返鄉及搬到外縣市的風潮。而疫情下邊境管制，大安區、信義區不乏長年旅居海外的華僑或高資產族，因國境管制無法入境而遭除籍，使得首都人口銳減。
不過在台北市各區當中，人口發展相對穩定的地區以內湖居首，近3年的人口減幅最低，僅減少約5%！若以人數來看，則以大同、南港的人口減少數量最低。張旭嵐認為，大同、南港減少的人數少，主要是行政區面積小，其中南港又以工商業發展為多，工廠商辦比例大，因此住宅區相對有限，以致於人口基數相對低，流失人數也就相對有限。
而內湖減少幅度最輕微，是由於內湖除了有科技園區、各大知名企業總部外，還有媒體產業群聚，就業機會豐富，因此排除少子化等人口減少的自然因素，內湖的社會增加人口多，就業民眾的購屋意願也相對高，讓當地的房市買氣維持在水準之上，以今年成屋均價來說，單價62.4萬，低於台北市均價71.2萬，使內湖成為近年台北買賣移轉棟第二高的熱門區域。
台大社會系兼任教授薛承泰認為，經過這3年開始人口大幅減少，台北市蛋黃區的確形成明顯的人口外流潮，並且隨著捷運等交通工具的發達，「台北人」活動範圍區域擴大，外流到其他區域。其中「桃園市」尤其明顯，研判是近年機捷落成以及被廣泛使用。桃園市目前「大概會再有2至3年的成長期」，不過隨著上述人口負成長的情況，桃園市人口成長空間也將在2025年左右不如以往榮景了。
由台北市大同區搬到桃園市楊梅區的民眾張太太也説，當初搬到桃園是希望有一個屬於自己的房子，無奈台北房價太高，無法實現才往外緣尋找。「桃園與台北本就是一個生活圈」，並沒有改變太多原本的生活。通勤雖然辛苦一點、要犧牲時間一點，但交通建設連年發展下已經越來越方便。不過怎麼說也是從處處都方便的「天龍國」台北移居，期許未來桃園可以有更多元的交通建設，「未來若有更多元一些的交通選擇當然會更幸福。」