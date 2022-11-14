羨煞眾人！雲豹能源超狂福利　豪送員工職籃賽事門票

▲雲豹能源總經理趙書閔（右）出席1111人力銀行舉辦之「幸福企業頒獎典禮」，由財團法人光電科技工業協進會董事長邰中和頒發獎座。（圖／品牌提供）
▲雲豹能源總經理趙書閔（右）出席1111人力銀行舉辦之「幸福企業頒獎典禮」，由財團法人光電科技工業協進會董事長邰中和頒發獎座。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-11-14 12:37:26

2022年幸福企業出爐！1111人力銀行日前舉行「幸福企業頒獎典禮」，雲豹能源（6869）今年首度參加即脫穎而出，榮獲幸福企業科技研發類「金獎」榮譽，同時也是國內第一家能源企業獲獎，由雲豹能源總經理趙書閔代表出席受獎。趙書閔更透露，加入雲豹大家庭可享有令人稱羨的福利，雲豹能源大方提供旗下桃園永豐雲豹職籃隊主場賽事門票給員工，讓員工不用搶票就能一睹NBA巨星Dwight Howard的球場英姿！

我是廣告 請繼續往下閱讀
年輕有活力的企業文化、暖心又大方的福利，讓雲豹能源獲得幸福企業「金獎」肯定，總經理趙書閔說：「我們公司成立六年多，員工組成都很年輕，平均年齡30歲左右，可說是年輕化的新創企業，就像台灣雲豹一樣，以充滿拚勁、快速的特性面對各項挑戰。」在不同工作領域，夥伴們各司其職、互相尊重，營造出友善、共同成長的環境。

在雲豹能源的大家庭裡，固定每個月舉辦慶生會，每年除了三節獎金，會依照公司營運狀況以及同仁績效，發放績效獎金。另外，體恤同仁上下班塞車之苦，公司有長達一個半小時的彈性上下班，連假前一日可提早於下午三點下班，讓同仁避開交通尖峰、提早返鄉團聚。更令外界稱羨的是，雲豹能源從去年開始，提供員工桃園永豐雲豹職籃隊每一場主場賽事門票，尤其球隊剛簽下NBA巨星Dwight Howard，這樣獨有的福利羨煞眾人。

同時，雲豹能源也由福委會負責員工福利，福委會自由度高，委員們組成以同仁為主，在規劃福利時更能站在員工需求來思考，像是提供飲料零食吧無限享用、每年員工健檢，就連每年國內外員工旅遊，都開放讓員工投票決定想去的地方，以營造員工最大幸福感。不論年資、經歷，雲豹夥伴們都擁有相同福利，甚至優於一般企業。

雲豹能源長期投入社會公益和環境永續，以綠能環保、淨零碳排為首要目標，企業在拓展營運版圖之際，亦將回饋社會作為終身志業，為企業朝向永續發展而努力。同時，雲豹能源重視人才，提供舒適且自由度高的工作環境及員工訓練制度，培育綠領人才即戰力，歡迎有專長、有志向的您一起加入雲豹大家庭，成為幸福企業的一分子。

▲雲豹能源今年首度參加1111人力銀行舉辦之幸福企業票選，榮獲幸福企業科技研發類金獎，同時也是國內第一家能源企業獲獎。（圖／雲豹能源提供）
▲雲豹能源今年首度參加1111人力銀行舉辦之幸福企業票選，榮獲幸福企業科技研發類金獎，同時也是國內第一家能源企業獲獎。（圖／雲豹能源提供）

能源局首次光儲標案　雲豹能源牽手台普威順利奪標

雲豹能源推廣綠能不遺餘力　捐贈太陽光電系統予獵人學校

能源展登入「源」宇宙！雲豹能源打造前衛沉浸互動體驗

NBA／本季首人！Garland單場10三分砍51分　比肩Curry

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀