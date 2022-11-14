高雄薪資漲幅六都最高　陳其邁、柯志恩不同解讀

根據勞動部最新統計，近三年來六都新制勞退平均提繳工資成長率以高雄市的8.91%居冠，薪資漲幅最高，國民黨高雄市長候選人柯志恩指出，可支配所得才是人民最有感的數據，目前還是六都中的倒數第二，僅高過台南市；高雄市長陳其邁則表示，不管是從就業，到薪資實質的成長，這個市府都非常努力，未來的高雄一定會更進步，勞工的薪資，還有實質所得也都會增加。
陳其邁說，兩年拚四年，高雄市在營業銷售總額在去年達到5.57兆，包括服務業、製造業還有農業成長都是六都最高，今年預估假如順利的話，因為前1到8月已經成長大概是9%左右，假如按照這個期程，在今年我們就會突破6兆，5兆已經是高雄縣市合併以來最高點，6兆的話當然又能再往前進步。
陳其邁並說，高雄市薪資成長是8.91%，是六都最高，一定會再持續努力，不僅擴大招商參與公共建設的投資，實質招商金額也超過5千億，勞工勞退薪資提撥所增加就業人數在這三年也增加4.2萬人。
陳其邁強調，不管是從就業，到薪資實質的成長，市府都非常努力、非常打拚，希望未來不管是說科技大廠、產業轉型，來增加競爭力，多元配套的就業方案，相信未來的高雄一定會更進步，勞工的薪資，還有實質的所得也都會增加。
柯志恩則回應，高雄市不論是平均每戶、每人的可支配所得，皆是六都中的倒數第二，僅高過台南市。柯強調，房價、物價都在上漲，可支配所得才是人民最有感的數據，就是人民直接的感受。她批評，比起提出許多數據來包裝政績，更是要看人民真正有感覺面向，才是真正解讀數字的方式。