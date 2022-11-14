台東選舉查察人力不足　最高檢令花蓮高分檢支援

選舉進入最後14天，最高檢察署今（14）日表示，檢察總長邢泰釗昨（13）日參加台東地檢署反賄選活動結束後，特別召開一、二、三審區域聯合查賄專案會議，並指派2位辦案經驗豐富的檢察官進駐台東支援選舉查察工作，強調台東的反賄、查賄工作，點、線、面已整備完成，呼籲候選人不要以身試法，只要有人賄選，將繩之以法。
最高檢察署表示，台東因幅員廣闊，且有蘭嶼、綠島等離島，選情激烈，但台東地檢署人力不足，日前台東地檢署檢察長戴文亮向檢察總長邢泰釗報告問題後，邢泰釗隨即請花蓮高分檢檢察長洪培根，商請2位二審辦案經驗豐富的檢察官，支援台東的選舉查察工作，並盡速進駐綠島、蘭嶼二地，協助地檢署選舉查察。
邢泰釗在區域聯合查賄專案會議中表示，當大部分候選人遵守選舉公正、公平的規則時，卻有人違反規則，而司法機關並未加以制止或查辦，民眾怎麼會對查賄團隊有信心？查賄團隊要破除在地情面，查賄的態度及決心要做出來，民眾才會有感受進而支持。
此外，曾在台東地區任職的檢察官，也分享台東（含蘭嶼、綠島）賄選的特殊經驗，提醒台東地檢署需注意航班、船班及幽靈人口，並尊重及瞭解原住民固有文化與傳統習俗。
花蓮高分檢檢察長洪培根也提示，反賄及查賄規劃，要求警、調、廉政、移民等查賄團隊，妥適輔導接觸地雷，有效引爆。