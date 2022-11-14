T1／女神徐若瑄降臨高雄巨蛋　海神開幕戰魅力開唱

高雄全家海神職業籃球隊2022-23球季以客場三連戰作為起頭，衛冕軍將於11月26日、27日回到高雄巨蛋進行主場開幕戰，同時當天將舉辦冠軍頒獎儀式，邀請期待已久的 #神隊友 一同回家見證冠軍戒與冠軍錦旗高掛的榮耀時刻！26日開幕戰邀請「女神」徐若瑄Vivian降臨高雄巨蛋魅力開唱，用「V」的歌聲加持海神旗開得勝！





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