台南的年度慶典 林百貨91歲生日府城摩登大遊行12/3登場

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林百貨董事長陳慧姝表示，林百貨自2014年重新開幕以來，每年都舉辦摩登大遊行活動，以過生日的喜悅心情，將許多復古回憶以遊行的方式，讓市民留下美好記憶，不僅從「歷史台南」走向「文化台南」，也讓新舊台南人帶著許多動人故事，從城市慶典出發，轉動在地創意設計及產業鏈結，為古蹟活化再利用注入更多正向能量。摩登大遊行已成為台南每年的盛事，也成為林百貨的重要使命，今年參加遊行的隊伍共有23個團體、近500人參與，屆時參與遊行的隊伍將發揮各自創意，以精心的裝扮與表演回溯不同年份、不同階段的台南記憶。林百貨忠義路主舞台區更規劃了古早味市集與時空音樂會，與民眾一同穿越時空感受老派約會與古都的魅力。遊行活動並結合快閃行動劇的方式呈現府城生活，為歷史文化、傳統藝術等刻畫精采片段。
林百貨表示，12月3日府城摩登大遊行將從河樂廣場出發，今年特別以「熱戀林百貨‧熱戀臺南」為主軸， 重現1930年代當年昭和銀座通場景、府城仕紳名媛的休閒娛樂發展史，帶領大眾體驗摩登年代的府城生活，並藉此創作屬於自己的「臺南style」，以及回歸藝術生活化的感動。參加遊行的隊伍除了備受球迷歡迎的統一獅吉祥物–萊恩與盈盈外，還有台南最佳代言人–魚頭君。今年並加入新的焦點隊伍—禧榕軒大飯店、佛朗明哥共學同好群，以及長榮大學啦啦隊，將在12月3號當天一同與林百貨同慶。