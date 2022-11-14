台南的年度慶典 林百貨91歲生日府城摩登大遊行12/3登場

林百貨今 (14) 日舉行記者會，宣布 91 歲生日慶府城摩登大遊行將於 12 月 3 日登場，台南市長黃偉哲，文化局局長葉澤山、觀旅局局長郭貞慧也一併出席參加。

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林百貨董事長陳慧姝表示，林百貨自 2014 年重新開幕以來，每年都舉辦摩登大遊行活動，以過生日的喜悅心情，將許多復古回憶以遊行的方式，讓市民留下美好記憶，不僅從「歷史台南」走向「文化台南」，也讓新舊台南人帶著許多動人故事，從城市慶典出發，轉動在地創意設計及產業鏈結，為古蹟活化再利用注入更多正向能量。摩登大遊行已成為台南每年的盛事，也成為林百貨的重要使命，今年參加遊行的隊伍共有 23 個團體、近 500 人參與，屆時參與遊行的隊伍將發揮各自創意，以精心的裝扮與表演回溯不同年份、不同階段的台南記憶。林百貨忠義路主舞台區更規劃了古早味市集與時空音樂會，與民眾一同穿越時空感受老派約會與古都的魅力。遊行活動並結合快閃行動劇的方式呈現府城生活，為歷史文化、傳統藝術等刻畫精采片段。

▲台南市長黃偉哲歡迎大家12月3日來台南穿越時光隧道，體驗一場復古懷舊趴（圖／記者林怡孜攝，2022,11,14）