國民女友依依完成「人生大事」　掌握人生選擇權！

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院長王懷麟表示，現在門診確實有越來越多女性前來諮詢凍卵，多數目前沒有生育規劃，但也不排除未來有朝一日會想要生兒育女，因此都會先來諮詢凍卵，希望將卵子品質留在最好的時間。而門診中有遇到許多進行試管的夫妻，在年輕時凍卵資訊尚未普及，等到真的思考生育規劃時，才發現年齡、卵子及精蟲品質成為最大的挑戰，進行試管療程就會比較辛苦，也讓醫師比較心疼。
院長王懷麟自身為例，「我是生殖醫學醫師，同時也是試管夫妻過來人，我32歲結婚，42歲才當爸爸，經過11次革命才成功，如果當時凍卵技術很好，我一定會鼓勵太太年輕時就先凍卵，才不會經歷這麼辛苦的路，但人生就是如此，很難預估是否會用得到。」
主任黃佩真表示，他幫過最年輕的凍卵個案是一位16歲的血癌患者，父母擔心化療對小女生未來生育影響，就先凍卵保存生育力。一般來說女性30–35歲為凍卵的最佳時機，黃珮真主任自己也是32歲時凍卵保留8顆卵子。
主任黃佩真也建議，女性朋友現階段不論是否有生育規劃，都可以先到診所抽血檢視卵子的庫存量（AMH），再評估是否需要制定凍卵計畫，讓自己在未來人生藍圖安排上有更多選擇。
中山醫學大學營養系畢業的依依表示，在院長王懷麟門診後檢測AMH數值後，更讓她感嘆，現代人受生活工作壓力及飲食的影響很深進而影響生育力。但幸而目前醫療科學進步，女性可透過醫療科技讓自己有更多選擇，而選擇凍卵的機構，依依經過評估後會更在意實驗室、醫療團隊的專業度及安全性。