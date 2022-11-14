竹市「三腳督」之戰漸明朗？NOW民調：他4連霸獲網友青睞
2022九合一選舉進入最後倒數，各政黨候選人無不拿出渾身解數，把握最後幾天勤走基層，用行動感動選民，雖然有部分縣市選情已漸明朗，但像是北北桃竹還是可能出現震撼彈，出現任何翻盤的可能!其中陷藍綠白「三腳督」之戰的新竹市長選舉，國民黨候選人林耕仁、民眾黨候選人高虹安、民進黨候選人沈慧虹，三人文宣砲火猛烈，各有擁護，聲量差距也一度膠著。對此《NOWnews今日新聞》民調於11月7日 至11月13日進行新竹選戰調查，「如果明天就是投票日，國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安、無黨籍黃源甫，您會投給誰呢？」林耕仁拿下了49.09%，領先高虹安的32.41％、沈慧虹15.24％。
根據《NOWnews今日新聞》網路民調，截至13號晚上23點59分，其中「如果明天就是投票日，國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安三位，您看好誰當選呢？」有47.4%的網友看好林耕仁，34.7%看好高虹安，15.48%看好沈慧虹；2.42％網友沒意見。
另外，針對「不論您會投給誰，整體而言，國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安，您對誰的好感度最高？」調查發現，林耕仁獲48.36％最高支持度，高虹安32.85％次之、而沈慧虹僅有15.39%，3.39％的網友沒意見。
最後「不論您會投給誰，國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安三位，您認為誰最有能力擔任新竹市長？」林耕仁以48.97%獲最多網友青睞，高虹安33.01%，沈慧虹16.08%，沒意見1.93%。
隨著投票日步步逼近，各政黨候選人都不敢輕忽，除了拋政見，拚口才以及個人魅力，甚至合縱連橫攻防戰，彼此各自精采，但相信民調會說話，選民理想中的候選人雛形，或許已在近日逐漸成形！