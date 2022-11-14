中警徐聖傑克服蠟燭兩頭燒　上榜高考

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警察工作是繁瑣、風險性偏高的工作，尤其是位處第一線的派出所，工作項目更是琳琅滿目。國立大里高級中學畢業的徐聖傑，因身懷滿腔熱血，喜愛追求挑戰，並對犯罪偵查及破案過程著迷，因此在家人不甚支持下，獨排眾議選擇了一條與同窗截然不同的人生道路，投入從警之路。
警察專科學校第32期畢業的徐員，目前已有論及婚嫁的女友，於104年12月初任警察公職，從警7年競競業業，表現良好，每年考績均列甲等，並曾於107、109年獲內政部警政署核定為全國績優警勤區員警，依其對偵查犯罪的高度興趣，破獲多起刑事案件，深獲長官及同事肯定，徐員雖從警察工作中獲得滿滿的成就感，卻常因工作因素在家庭重要聚會中屢屢缺席，而時有遺憾，於是毅然決然決定報考公務人員高等考試三級考試暨普通考試，選擇作息較為正常的公務職場。
徐員於公務忙碌之餘，下班後犧牲自己的休息時間苦讀精進，徐員堅信：「只要有信念，全世界都會幫助你。」在蠟燭兩頭燒下，對自身工作亦未曾鬆懈，在辛苦努力後終於歡呼收割，上榜「111年公務人員高等考試三級人事行政」。分局長陳家銘特別致贈鋼珠筆禮盒，期許徐員「棄武從文」的同時，能裝載大家滿滿的祝福開創未來「第二人生」，也期望利用警職數載的工作歷練，繼續為社會付出自己的力量!