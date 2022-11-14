拚議會過半好做事　陳其邁車掃臉書同步直播搶救黨籍新人

高雄市長陳其邁繼在週末到台北凱道、南投、桃園先後替民進黨的縣市長候選人站台後，今（ 14 ）日回防高雄，扮演超級母雞陪同黨籍新人車掃，上午在高雄市第三選區陪同兩位黨籍新人陳慶鴻、林志誠車掃，陳其邁也拜託選區的選民能夠多給新人支持，讓新世代在激烈的選區中能夠脫穎而出，順利進入議會替人民服務。

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▲高雄市長陳其邁今天陪同第三選區新人林志誠車掃，陳其邁也拜託選區的選民能夠多給新人支持，讓新世代在激烈的選區中能夠脫穎而出，順利進入議會替人民服務。。（圖／記者郭凱杰翻攝）

陳其邁今天的車掃行程首站即高雄市第三選區（永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區）隨即到第一選區陪新人林慧欣、第五選區陪新人黃飛鳳、第四選區陪新人黃偵琳、第七選區陪林武忠車掃，拚議會過半好做事。 這次的車掃全程在陳其邁臉書同步直播，直播介面以陳其邁的選舉主色調粉紅色為主，除了有活力十足的小編全程在網路上和觀看直播的網友聊天、介紹沿途建設和美食。

同時也在網友的臉書分享到一定數量時，會出現隱藏版包括Ｑ版陳其邁、陳其邁愛貓陳小米的隱藏版動畫，新穎的直播方式也吸引了許多網友湧入觀看互動，有網友在看到競選團隊精心製作的動畫後，開心留言「市長動畫也太可愛！」陳其邁不忘和線上粉絲互動，包括比出愛心手式、雙手放到頭上比 YA ，引得粉絲狂按直播愛心回應。

陳其邁的車掃車隊從橋頭出發，可以見到沿途有支持者聚集在路邊揮舞旗幟，有人自製手舉牌支持陳其邁，也有民眾帶著陳其邁的旗幟騎車陪同掃街車隊，更有年輕粉絲開車停到路邊，待陳其邁車隊經過時搖下車窗，單手大拇指食指交叉，比出時下最流行的愛心手式。