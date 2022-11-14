氣噗噗！欖球賽錯播「反送中」歌曲　香港強烈不滿

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此事引來香港體育界及部分黨派不滿，霍啟剛表示非常震驚及完全不能接受，並強烈譴責主辦方的「錯誤行為」。
他說，已向香港欖球總會了解事件，並說總會方面曾向主辦方提供正確國歌，但主辦方前線人員未有使用，擅自上網下載其他歌曲使用。
他認為，主辦機構雖然已即時致歉，但並不足夠，事件證明亞洲欖球總會與當地組委會溝通不足，舉辦賽事流程出現錯誤，導致這次不可挽回的錯失。
霍啟剛說，奏國歌和升國旗是嚴肅神聖的事，在任何場合都不容有失，這次涉事歌曲挑起港人經歷動亂的傷痛，他將去信韓國駐港總領事館，表達強烈關注，同時促請韓國政府督促主辦方嚴正檢討過失，向中國人民致歉。
與此同時，香港體育協會暨奧林匹克委員會發表聲明指出，已向亞洲橄欖球總會和國際欖球理事會表達強烈不滿，並以書面形式作出投訴，要求嚴正跟進。
香港最大黨派民主建港協進聯盟也強烈譴責亞洲橄欖球總會將「黑暴」歌曲當作中國國歌播放，並指這次事件不像一般尋常的錯誤。
民建聯表示，中國國歌在國際社會擁有廣泛認知，但仍出現有人刻意準備及播放「黑暴」歌曲取代中國國歌，令人懷疑事件是「有意挑起事端」，冒犯中國人民，「我們絕不能接受主辦機構出現如此錯誤，也認為亞洲橄欖球總會犯了不可原諒的錯誤」。（編輯：周慧盈）1111114