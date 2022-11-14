特企／百年衛浴沉浸式美學　KOHLER五週年釋雙11新品優惠

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沐浴從來就不僅是單純的清洗，在這衛浴魔幻空間裡更是能洗滌一日累積的疲憊，重新注入新的能量；KOHLER北亞及東南亞太區經理Leo Leong表示：「身為廚房衛浴的全球領導品牌， KOHLER的產品從來都不僅止於滿足日常需求，更全心全意地為使用者提升幸福感的品味生活。 」
KOHLER Experience Center（KEC）是業界第一個在全球各地提供消費者、室內設計師及建築師，零距離接觸產品的體驗空間，透過產品展示、互動操作體驗，帶給消費者更多生活風格的靈感。近年因應疫情的影響，KEC落腳台灣五周年也推出全域建模超擬真無死角的虛擬線上展間，讓消費者在疫情期間不僅可以與KOHLER零距離；更可透過線上預約系統預約專屬導覽，在家也能體驗KOHLER台北體驗館全新Statement & Anthem™展間最真實的魅力。
此次「Statement & Anthem™淋浴系列」，以經典又富創意的設計靈感與精湛工藝，將五感體驗放大實現跨界結合、無限搭配的驚喜組合，讓衛浴跳脫制式框架，以顛覆又沉浸的體感設計為人們帶來放鬆身心靈的五感沐浴之旅。
身歷其境的多元出水模式 激發你我的各種靈感與想像
Statement & Anthem™淋浴系列，設計出多達七種沉浸式的出水模式，透過Anthem系列數位或機械面板，客製化輕鬆切換不同淋浴體驗，在繁忙的日常中也能在家中徹底享受頂級水療。
將KOHLER獨家的Katalyst親氧科技技術完美與新品結合，注入60%的空氣與水充分混合後，可提升身體覆蓋率與舒適度，且能讓水溫保持時間更長比傳統的沐浴產品水溫高出0.5度，並透過獨家專利的水路系統以優化噴霧的全覆蓋噴灑，減少浪費的過度噴水。Statement™淋浴系列此次帶來「全覆蓋Katalyst 親氧科技」、「深層按摩模式」、「緞帶按摩模式」、「雲瀑模式」、「扇形模式」、「全覆蓋雨淋模式」、「無限出水模式」等不同的淋浴模式，將水珠、水流擬化為柔而勁的按摩式接觸，在水滴與水刀間的流暢轉換，達到沖洗、按摩、覆蓋複合式的沐浴體驗，不僅放鬆和舒緩緊繃的肌肉，也能帶來舒放心靈的幸福感。
最先進、直觀且沉浸式的絕佳設計 超越標準的完美體驗
Anthem™淋浴系列以重新定義卓越沐浴品味為基準而誕生，在引領產業未來趨勢的道路上，機械暨數位閥芯和面板從外觀設計、操控閥觸感到細膩精密的出水模式，高度客製化的設定讓使用者享受前所未有的卓越淋浴體驗。
數位面板採用直觀設計的面板，透過KOHLER Konnect APP連動，讓您掌握整個淋浴過程，從水溫、流量、到噴灑模式的各種細緻的調節，營造每次沐浴都是一趟沉浸式旅程，在充滿幸福感的氛圍中，釋放身心靈的壓力與疲勞；機械式面板強調極簡且直觀的使用體面，以單一介面可擴充六個出水口的規劃，也能滿足您不同模式的沐浴需求。在兼具視覺與設計的美感呈現中，以奢華且多彩飾面，妝點出專屬於個人的風格沐浴空間。
1825日的點滴累積 KEC TPE留下我們與您的精采故事
誕生於2017年的KOHLER台北體驗館(KEC TPE)，以提供消費者、室內設計師及建築師，零距離接觸產品體驗為使命，透過預約制讓每一位蒞臨的貴賓在專業的KOHLER團隊分享中，享受到最高品質的服務。這5年來的時光累積，也為每一個家庭譜出幸福精采故事，結合雙11的慶祝氛圍，更推出全館感恩回饋的限定優惠，邀請更多老朋友與新朋友一同進入KOHLER希望帶給您的專屬沐浴時光。