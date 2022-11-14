細數陳時中10大「驚句」！蔣辦批：市民絕不會忘記

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黃子哲諷刺，這次記者會準備非常困難，「驚句」族繁不及備載，陳時中的三個特色就是「見笑轉生氣、推諉卸責、囂張跋扈」，而精選陳時中選前驚句，就包含「再問100遍還是沒有3+11紀錄」，這就是在推卸責任；且去年底逐步鬆綁八大行業，他竟開玩笑說「警察用聞的就知道」，難道喝酒嗨歌經驗老道？開性別議題玩笑相當荒謬。
黃子哲表示，針對高端無法被國際認可，陳時中竟說「打4劑才能赴美，要不然要怎麼樣？」就想撇責，令人不禁想問，民眾補打疫苗身體負荷得了嗎？還有一句「要怪就怪病毒」，身為防疫指揮官竟輕描淡寫，種種惡言陳還敢說「人生座右銘是盡責」。黃子哲痛批，如果真的盡責，現在還會繼續在指揮中心，也難怪民調顯示，台北市民對於陳時中2年半的防疫表現，給予總平均54分的不及格成績。
台北市議員游淑慧則指出，去年疫情高峰，衛福部戰備口罩一片要8元，但近5年的決標資料，平均一片僅0.94元，請問衛福部是不是翻高8倍大賺國難財？問2年了還問不出結果。游淑慧直言，陳時中在請辭衛福部長前夕，竟稱「政務官體系是自由業」，難道陳是三不管、直屬總統蔡英文的私人衛福部長？對於陳時中又稱，「公文保存越久越能保存真相」，游淑慧認為，「自己擔任過這麼久公務員，唯有公開才有真相」。
游淑慧舉例，國產疫苗「驚句」則有「打疫苗不是為出國」、「打高端爽的人很多」及「我是全世界最想把採購疫苗過程公諸於世的人」；她質疑，打高端爽的人很多，「那要不要來個大規模問卷調查，問大家開不開心？」
最後，游淑慧質疑，最近陳時中的廟口開講，批評國民黨煽動仇恨值，「陳時中怎麼看周玉蔻、綠委、焦糖等人整天煽動群眾？難道他們所說的言論是愛與和平？」游淑慧反批陳時中跟他的側翼，才是煽動仇恨的那群人。