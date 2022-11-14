房市轉冷？房地合一稅收連5月下滑 台南、高雄減幅達2成
觀察房市冷熱的重要指標「房地合一稅收」，根據最新官方統計，今年10月個人房地合一稅收為27.6億元，已經連續5個月走跌，創下近8個月以來的新低，下滑幅度明顯擴大，反映目前房市交易降溫，尤其南台灣的台南與高雄市，房地合一月減幅度都達2成。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅個人申報時間為房屋、土地完成所有權移轉登記日的次日起算30日內，與簽約當下約有1~3個月的落差，今年房市下半年開始交易量持續量縮，雖然前幾個月房地合一個人稅收，還能維持單月30億元以上，但從10月已經見到房地合一稅收跌破單月30億元，已經開始反應第3季較為冷淡的交易市況。
財政部統計顯示，今年10月個人房地合一稅收為27.6億元，年增達4成，不過今年稅收高峰落在5月的35.6億元，10月的個人房地合一稅收已經連續5個月衰退，並創下近8個月以來的新低，顯示房市有退燒跡象。
比較10月六都個人房地合一稅收，稅收最高的仍是台中市的5.5億元，較上月持平，其次則是新北市3.9億元，月減16%，高雄市3.5億元，月減22%，台南市為2.2億元，月減21%，南台灣的房地合一稅收月減幅度都達2成，市場明顯降溫。
曾敬德表示，今年5月開始陸續受到疫情、股災、升息等外在因素干擾，房市交易量已經逐漸下滑，加上預售市場也開始退燒，可能也導致預售換約的狀況減少，連帶房地合一稅收金額跟著走低，以當前市況推估，未來幾個月的房地合一稅收應該還是會維持相對低量。