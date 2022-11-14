翁章梁掛保證 台南第一選區王宣貿為嘉南最佳溝通橋樑

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翁章梁說，台南新營、鹽水、後壁、白河與嘉義縣十分靠近，過去同屬「諸羅縣」，未來二地還有許多合作建設的議題，包括橋樑建設及其他公共議題，這都需要有良好的溝通才能成事。因此他向台南鄉親保證，未來若嘉義、台南兩地需一同解決的事，他絕對支持王宣貿，讓他為市政建設效力。
翁章梁表示，嘉義縣這幾年變化很大，目前已有6個產業園區正在開發，6個園區將帶動嘉義縣轉型，從「農業縣」變成「農工大縣」。日前總統蔡英文與翁章梁指出，嘉義縣是個「農業縣」，十分適合與「新興科技」結合，即是低耗能、低耗水、低污染的產業，蔡英文也已於今年８月１３日宣佈，未來「無人機國家隊」要設在嘉義縣。
翁章梁指出，「無人機產業」是國家第3個重點培植產業，包括嘉義太保亞創中心、民雄航太園區是重點產業區域，而大新營地區包括新營、鹽水、後壁、白河等地，平日這些地方的鄉親會到嘉義太保搭高鐵外，未來嘉義的科學園區、馬稠後園區、無人機產業，都會與大新營地區產生密切關係，甚至形成共同生活圈，未來大新營地區與嘉義的有許多相關工作要坐下來一同商量，他衷心盼望王宣貿未來能成為台南與嘉義的溝通橋樑，呼籲鄉親給年輕人機會，請大家支持王宣貿。
翁章梁強調，王宣貿是民進黨全力栽培的對象，未來一定能與民進黨繼續成長，並且帶動地方發展，保護民眾權益。尤其王宣貿曾擔任過立委蔡易餘的得力助手，通過蔡易餘辦公室的考驗，是大家一致認可的年輕人，所以他要拜託大新營區的老朋友和好朋友，這次台南第一選區一定要全力支持王宣貿，讓他能順利當選，為鄉親服務。