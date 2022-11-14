翁章梁掛保證 台南第一選區王宣貿為嘉南最佳溝通橋樑

距離年底大選只剩 10 天，嘉義縣長翁章梁日前特地跨越八掌溪於新人王宣貿競總成立時來到台南新營為其輔選，翁章梁強調嘉義和台南彼此溝通的重要性，未來若嘉義和台南 2 縣市如有事情需要共同解決，他一定全力力挺王宣貿，讓他替成為兩地最有力的溝通橋樑。

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翁章梁說，台南新營、鹽水、後壁、白河與嘉義縣十分靠近，過去同屬「諸羅縣」，未來二地還有許多合作建設的議題，包括橋樑建設及其他公共議題，這都需要有良好的溝通才能成事。因此他向台南鄉親保證，未來若嘉義、台南兩地需一同解決的事，他絕對支持王宣貿，讓他為市政建設效力。

翁章梁表示，嘉義縣這幾年變化很大，目前已有 6 個產業園區正在開發， 6 個園區將帶動嘉義縣轉型，從「農業縣」變成「農工大縣」。日前總統蔡英文與翁章梁指出，嘉義縣是個「農業縣」，十分適合與「新興科技」結合，即是低耗能、低耗水、低污染的產業，蔡英文也已於今年８月１３日宣佈，未來「無人機國家隊」要設在嘉義縣。

▲嘉義縣長翁章梁(左)肯定台南第一選區市議員候選人王宣貿表現，日前特地來到台南新營為其輔選（圖／記者林怡孜攝，2022,11,14）

翁章梁指出，「無人機產業」是國家第 3 個重點培植產業，包括嘉義太保亞創中心、民雄航太園區是重點產業區域，而大新營地區包括新營、鹽水、後壁、白河等地，平日這些地方的鄉親會到嘉義太保搭高鐵外，未來嘉義的科學園區、馬稠後園區、無人機產業，都會與大新營地區產生密切關係，甚至形成共同生活圈，未來大新營地區與嘉義的有許多相關工作要坐下來一同商量，他衷心盼望王宣貿未來能成為台南與嘉義的溝通橋樑，呼籲鄉親給年輕人機會，請大家支持王宣貿。